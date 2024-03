“SPIATE IL CAZZO CHE VOLETE. IL GOVERNO DURERA' CINQUE ANNI” – MATTEO SALVINI, SFANCULATO PURE DA ZAIA, APRE LE VALVOLE, IN VERSIONE "PAPEETE", SUL CASO DOSSIERAGGI: “SE POI FINISSE SUI GIORNALI IL CONTO CORRENTE DI QUALCHE MAGISTRATO CI SAREBBE DA RIDERE. LO DICO A QUALCHE SPIONE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO, A QUALCHE LUOGOTENENTE DELLA FINANZA O A QUALCHE PM” - POI ATTACCA L'UE E IL DUPLEX MELONI-TAJANI: "NOI DIVERSI DA FDI-FI, SOLO LA LEGA E' CONTRO LE EUROFOLLIE". A SALVINI E' PARTITO L'EMBOLO PERCHE' SI E' ACCORTO CHE STA AVENDO SUCCESSO LA CAMPAGNA ACQUISTI DI FRATELLI D'ITALIA NEI CONFRONTI DEI LEGHISTI...

arianna polgatti matteo salvini giovanni toti al papeete 1

(Askanews) - "Il centrodestra è unito e governerà il Paese fino a fine legislatura: lo dico a qualche spione in servizio permanente effettivo, a qualche luogotenente della finanza o a qualche pm, questo governo va avanti, spiate il cazzo che volete ma noi andiamo avanti fino in fondo, non un minuto in meno".

MATTEO SALVINI AL PAPEETE

Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, intervenendo a Milano ad un evento ei giovani della Lega, facendo riferimento all'inchiesta di Perugia sui presunti dossieraggi. "Se poi finisse sui giornali il conto corrente di qualche magistrato ci sarebbe da ridere... Ma a me non interessa la vita degli altri, non voglio l'Unione Sovietica

EUROPEE, SALVINI: NOI DIVERSI DA FDI-FI, SOLO LEGA CONTRO EUROFOLLIE

GIORGIA MELONI E URSULA VON DER LEYEN A FORLI

(askanews) - "Il voto alla Lega il 9 giugno è unico. Non sarà la stessa cosa votare FdI o Fi. Perchè noi vogliamo cambiare il mondo. Pensare che i disastri dell'Europa possano essere rimediati da von der Leyen che è stata coprotagonista dei disastri, è come dire a qualcuno che ha il diabete 'mangiati un po' di zucchero filato che ti fa bene...'. Non può essere il sistema che ha creato il problema a risolverlo". Lo ha sottolineato Matteo Salvini, vice premier e segretario della Lega, intervenendo ad un evento dei giovani leghisti a Milano.

giorgia meloni ursula von der leyen a lampedusa

E ha rivendicato: "Sull'Euro7 l'unico partito italiano che ha votato contro l'ennesima eurofollia è la Lega: tutti gli altri hanno votato a favore o si sono astenuti. Purtroppo. E l'unico patrito che ha votato contro la censura europea di stampo sovietico è la Lega". Dunque alle prossime Europee "o si vince o è un problema: si rischia che noi facciamo l'autonomia, i ponti, le infrastrutture, però il 90% delle decisioni arrivano da Bruxelles e se a Bruxelles c'è una banda che decide per gli interessi di pochi sulla testa di molti, non serve a nulla fare i bravi sindaci, i bravi governatori o i bravi ministri".

PASQUALE STRIANO POLITICI - MANAGER E VIP SPIATI DA PASQUALE STRIANO PASQUALE STRIANO