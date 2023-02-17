“SPINOZA” FLASH! – “ASSOLUZIONE DI BERLUSCONI, FORZA ITALIA CHIEDE UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA. NON SI CAPACITANO NEPPURE LORO” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)-
“SPINOZA” FLASH! – “ASSOLUZIONE DI BERLUSCONI, FORZA ITALIA CHIEDE UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA. NON SI CAPACITANO NEPPURE LORO” (DAL “FATTO QUOTIDIANO”)-
ABBIAMO SCHERZATO: TOTÒ CUFFARO POTRÀ RICANDIDARSI – “TOTÒ VASA VASA”, DOPO ESSERE STATO CONDANNATO A SETTE ANNI PER FAVOREGGIAMENTO AGGRAVATO A COSA NOSTRA, OTTIENE LA RIABILITAZIONE DAL TRIBUNALE DI SORVEGLIENZA DI PALERMO CHE DICHIARA ESTINTA L’INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI – CHE LA DECISIONE FOSSE NELL'ARIA, CUFFARO L’AVEVA INTUITO, VISTO CHE DA UN ANNO ARMEGGIA PER RIMETTERE IN PIEDI UNA “DC NUOVA”. MA NON VOLEVA FARE L'AGRICOLTORE COME AVEVA SEMPRE SOGNATO?
BOTTURA FA FREDDURA – “PER FESTEGGIARE L'ASSOLUZIONE, PARE CHE BERLUSCONI ABBIA ORGANIZZATO UNA CENA ELEGANTE. SIAMO DA CAPO, LA PROCURA HA GIÀ APERTO UN FASCICOLO” – “RUBY RUBACUORI: ‘NON SONO MAI STATA UNA PROSTITUTA’. OGGETTIVAMENTE, COSTANO MOLTO DI MENO” – “SCAMBIO DI PRIGIONIERI, IERI, TRA MOSCA E KIEV. SE FUNZIONA, PROVERANNO ANCHE TRA AZIONE E ITALIA VIVA. PROSEGUONO TRA L'ALTRO LE MINACCE DI MATTEO RENZI A CARLO CALENDA: IERI GLI HA PROMESSO SOSTEGNO LEALE”
UNA “POLPETTA” AVVELENATA PER TRUMP – L'EX PRESIDENTE USA STA PROVANDO A DENIGRARE IN TUTTI I MODI IL SUO RIVALE PIÙ PERICOLOSO PER LE PRIMARIE REPUBBLICANE: RON DESANTIS. HA AFFIBBIATO AL GOVERNATORE DELLA FLORIDA UN NUOVO NOMIGNOLO: “MEATBALL RON”, OVVERO “RON LA POLPETTA”, CON UN RIFERIMENTO RAZZISTA VERSO GLI ITALOAMERICANI – INTANTO PER L'EX PRESIDENTE SPUNTA UN'ALTRA GRANA: È STATO PUBBLICATO IL RAPPORTO DEL GRAN GIURÌ SULLE SUE PRESSIONI PER RIBALTARE L’ESITO DEL VOTO IN GEORGIA…
I DEM SONO DIVISI SU TUTTO, ANCHE SU GIORGIA MELONI – LA CANDIDATA MULTIGENDER ALLA SEGRETERIA PD ELLY SCHLEIN SPRIZZA VELENO SUGLI ELOGI RIVOLTI A "DONNA GIORGIA" DA LETTA, VELTRONI E BONACCINI: "HO UN GIUDIZIO MOLTO NEGATIVO SU DI LEI. VORREI CHE LA PREMIER PRENDESSE 12 SECONDI DEL SUO TEMPO PER DICHIARARSI ANTIFASCISTA” – E POI INVOCA LA QUESTIONE MORALE SUL CASO DELLE TESSERE GONFIATE DAI SOSTENITORI DI BONACCINI A CASERTA – CROZZA PER LA PRIMA VOLTA NEI PANNI DI BONACCINI: “LASCIAMO IN PACE MELONI” – VIDEO