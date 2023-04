“SPUGNA” FAZZOLARI PIGLIA TUTTO – IL SOTTOSEGRETARIO A PALAZZO CHIGI AVRÀ ANCORA PIÙ COMPITI E POTERI: DI FATTO, È STATO NOMINATO COMMISSARIO DEGLI ALTRI MINISTRI, CON UN DPCM AD HOC. LA MELONI NE HA FATTO UNA SORTA DI PLENIPOTENZIARIO DEI DECRETI ATTUATIVI, CHE POTRÀ METTERE BOCCA SUL LAVORO DEGLI ALTRI DICASTERI – IL SOPRANNOME “SPUGNA” E IL RAPPORTO DI ANTICA DATA CON LA DUCETTA: È STATO FAZZOLARI, E NON RAMPELLI, IL VERO MENTORE DI “IO SONO GIORGIA”. CHE ORA RICAMBIA, NONOSTANTE LE GAFFE…

Estratto dell'articolo di Stefano Iannaccone per "Domani"

Più compiti e maggiori poteri al sottosegretario Giovambattista Fazzolari a palazzo Chigi, con un occhio al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma non solo. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha deciso di ridisegnare il perimetro delle funzioni alla presidenza del Consiglio, attraverso un Dpcm, che tra i vari interventi prevede proprio un potenziamento del ruolo assegnato a uno dei suoi fedelissimi.

Facendone una sorta di plenipotenziario dei decreti attuativi, che può mettere bocca sul lavoro degli altri ministri e ponendolo giusto un passo indietro rispetto al ministro Raffaele Fitto sulla realizzazione del Pnrr.

Nel decreto appena pubblicato è stato istituito il dipartimento per il programma di governo, che prende il posto del precedente ufficio per il programma di governo […] La novità rafforza l’apparato in dotazione a Fazzolari a palazzo Chigi: avrà a disposizione due uffici, unità esecutive della struttura, che a loro volta possono suddividersi in tre servizi, che dal punto di vista pratico sono delle ulteriori articolazioni.

[…] Un potenziamento significativo per un uomo di fiducia di Meloni, che secondo alcune indiscrezioni interne a Fratelli d’Italia sarebbe in calo nel gradimento della premier dopo alcune incaute dichiarazioni. I fatti dicono altro e vanno in continuità con il legame di vecchia data. La vulgata vuole che sia stato Fabio Rampelli il mentore politico di Meloni, ma nella realtà è stato Fazzolari ad accompagnarla nella crescita all’interno del mondo politico di destra.

Il senatore, che si tiene lontano dalla vita della capitale avendo preferito abitare a Fregene, sul litorale romano, ha fama di essere studioso e scrupoloso nell’esame delle documentazioni, tanto da essersi guadagnato il soprannome di Spugna. La ragione risiede nella capacità di acquisire nozioni e informazioni.

Tuttavia, è consapevole di non possedere il piglio del capo: per questo, alla fine degli anni Novanta in Alleanza nazionale, l’attuale sottosegretario è stato politicamente folgorato dalla giovane Meloni, e ha sostenuto l’ascesa della ragazza della Garbatella, intravedendo la sua capacità di leadership.

Una mano tesa che ha consentito alla premier in carica di approdare alla guida di Azione giovani, la formazione giovanile di An. Il rapporto si è cementato negli anni in cui lei è stata vicepresidente della Camera e lui era al suo fianco nelle vesti di consigliere.

Successivamente Meloni è stata nominata ministra della Gioventù nel governo Berlusconi e Fazzolari è diventato suo capo della segreteria tecnica, prendendo dimestichezza con la complessa macchina di palazzo Chigi.

Così Spugna ha seguito la leader in ogni decisione, compresa la fondazione di Fratelli d’Italia, diventando l’estensore del programma del partito, lavorando in asse con il deputato Francesco Filini, il delegato al centro studi di FdI. Dall’insediamento dell’esecutivo, Fazzolari è chiamato a sovrintendere la realizzazione di quel programma nei panni di sottosegretario.

Il primo bilancio non è proprio esaltante: dalla mole di decreti attuativi contenuti nei vari provvedimenti, 246 in totale, solo 28 sono stati pubblicati, circa l’11,5 per cento. Ma la premier non lo ha rimproverato. Anzi, gli ha conferito nuovi poteri che non sono solo relativi a una maggiore dotazione di uffici […].

