22 gen 2024 09:39

“LA STAGIONE SI APRIRÀ CON NATALE IN CASA CROSETTO” – FIORELLO SPERNACCHIA LA DESTRA PER IL BLITZ CHE HA PORTATO ALLA NOMINA DI LUCA DE FUSCO AL TEATRO DI ROMA: “VOLEVANO VERNIRE ANCHE QUI, MA NON HANNO TROVATO TERRENO FERTILE. DOPO ROMA, L’OBIETTIVO È LA SCALA. VERRÀ PORTATO IN SCENA ‘IL BARBIERE DI PREDAPPIO’”