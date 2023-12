“STATE FACENDO CARTA STRACCIA DEL SALARIO MINIMO LEGALE” – LO SHOW IN AULA DI GIUSEPPE CONTE, IL MASANIELLO CON LA POCHETTE. DOPO LA BOCCIATURA DELL'EMENDAMENTO UNITARIO DELLE OPPOSIZIONI SUL SALARIO MINIMO, STRAPPA PLATEALMETE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE E ATTACCA LA MAGGIORANZA: “CON LA STESSA ARROGANZA CON LA QUALE FATE FERMARE UN TRENO PER FAR SCENDERE UN MINISTRO, VOI AVETE SPENTO LA SPERANZA DEI LAVORATOTI SOTTOPAGATI” – VIDEO

(ANSA) - "Questo gesto proditorio non lo compirete nel mio nome nè di quello del M5S: per questo ritiro la mia firma dal provvedimento. Questa battaglia la vinceremo. Il Paese è con noi". Lo ha detto nell'Aula della Camera il leader del M5S Giuseppe Conte, originariamente il primo firmatario della proposta di legge sul salario minimo, in seguito alla bocciatura da parte dell'Assemblea di Montecitorio dell'emendamento dell'opposizione.

(AGI) - "Il presidente Meloni ha gettato la maschera, ha detto 'no'. Con la stessa arroganza con cui fate fermare un treno per far scendere un ministro avete fermato la speranza di questi lavoratori sono sottopagati. La maggioranza ha voltato le spalle a 3,6 milioni di lavoratori. Oggi si deve vergognare". Cosi' il presidente del M5s Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera, parlando del salario minimo.

(Adnkronos) - "Questa battaglia è stata rallentata con questo voto, ma noi la vinceremo, il Paese è con noi". Lo dice il presidente del M5S Giuseppe CONTE intervenendo in Aula alla Camera sul salario minimo. (Mst/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 05-DIC-23 17:57 NNNN

