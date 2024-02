“GLI STATI UNITI NON SI PIEGANO DAVANTI A NESSUNO, FIGURIAMOCI DAVANTI A PUTIN” – IL SENATO DEGLI STATI UNITI SBLOCCA IL PACCHETTO CON 95 MILIARDI DI AIUTI A FAVORE DELL’UCRAINA E BIDEN ATTACCA “MAD VLAD” E TRUMP: "LE SUE PAROLE STUPIDE, VERGOGNOSE E ANTIAMERICANE" - LA LEGGE CON I FONDI PER KIEV (E PER ISRAELE) TROVERÀ OSTACOLI ALLA CAMERA, A MAGGIORANZA REPUBBLICANA, DOVE GLI ISOLAZIONISTI INCORAGGIATI DA TRUMP HANNO ANCORA PIÙ PESO...

Da corriere.it - Estratti

«Gli Stati Uniti non si piegano davanti a nessuno, figuriamoci davanti a Putin». Lo ha detto Joe Biden alla Casa Bianca esortando il Congresso ad approvare la legge per gli aiuti all’Ucraina. «Abbiamo unito la Nato, non possiamo andarcene ora», ha avvertito il presidente americano rivolgendosi ai repubblicani e ricordando che «la storia ci guarda». «L’America deve essere ritenuta affidabile, credibile. Gli Stati Uniti hanno messo insieme una coalizione di quasi cinquanta nazioni per sostenere l’Ucraina», ha aggiunto Biden.

Con una maratona notturna il Senato americano ha approvato in modo bipartisan (70 a 29) un disegno di legge da 95 miliardi di aiuti per l’Ucraina, ma anche per Israele, il popolo palestinese e Taiwan, senza alcuna misura per il confine col Messico. La quota maggiore, 60 miliardi, è destinata a Kiev, mentre 14 andrebbero a Tel Aviv e quasi 10 per gli aiuti umanitari a Gaza.

UCRAINA, IL SENATO DEGLI STATI UNITI SBLOCCA IL PACCHETTO CON MILIARDI DI AIUTI

Viviana Mazza per il Corriere della Sera - Estratti

Ventidue senatori repubblicani, tenendo testa a Donald Trump, hanno approvato insieme ai colleghi democratici (con 70 voti contro 29) una proposta di legge per autorizzare 95 miliardi di dollari di aiuti, di cui 60 per l’Ucraina e il resto per Israele e Taiwan. Solo tre dei democratici, tra cui Bernie Sanders, si sono opposti esprimendo preoccupazione per le operazioni militari a Gaza.

L’ostacolo più grande è ora l’approvazione alla Camera, a maggioranza repubblicana, dove gli isolazionisti incoraggiati da Trump hanno ancora più peso. Sabato scorso, nel comizio in cui si vantava di aver spinto gli europei a pagare di più per la difesa della Nato minacciando di incoraggiare la Russia «a fare quello che diavolo vuole», Trump si è anche detto contrario a nuovi aiuti agli alleati, suggerendo che al massimo si dovrebbe far loro «un prestito». Biden ieri ha accusato Trump di «inchinarsi» a Putin e ha condannato i commenti sulla Nato: «Stupidi, vergognosi, pericolosi e antiamericani»

L’aspettativa è che lo speaker della Camera Mike Johnson, che alcuni colleghi trumpiani minacciano di rimuovere se solo mette ai voti il pacchetto approvato al Senato, possa cercare di inserirvi misure sull’immigrazione, che però finora hanno portato allo stallo sugli aiuti stessi. L’attuale legge «sgancia» gli aiuti all’Ucraina, Israele e Taiwan dall’immigrazione perché i repubblicani, dopo aver insistito a unire i due temi, hanno appena bocciato un accordo bipartisan sul confine con il Messico.

L’immigrazione è un tema caldo della campagna elettorale su cui Trump non vuole concedere una vittoria al suo rivale Biden. Ma lo è anche l’Ucraina, con il 56% dell’elettorato repubblicano che afferma che gli Usa hanno già fatto troppo per Kiev.

