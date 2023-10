“GLI STATI UNITI STANNO COMUNICANDO CON L'IRAN ATTRAVERSO CANALI PRIVATI IN RELAZIONE AL CONFLITTO ISRAELE-HAMAS” - IVO DAALDER, AMBASCIATORE ALLA NATO DAL 2009 AL 2013: “L'IRAN SENZA DUBBIO SA COSA SONO PRONTI A FARE GLI STATI UNITI. SEMPLICEMENTE NON È QUALCOSA CHE IL PRESIDENTE BIDEN A QUESTO PUNTO È DISPOSTO A DIRE PUBBLICAMENTE, NÉ PROBABILMENTE DOVREBBE…”

JOE BIDEN SI FA IL SEGNO DELLA CROCE DAVANTI A NETANYAHU

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Un ex ambasciatore americano presso la Nato ha detto alla Bbc che gli Stati Uniti stanno probabilmente comunicando con l'Iran attraverso canali privati in merito al conflitto Israele-Hamas. "Sappiamo che gli Usa hanno comunicato privatamente con Teheran attraverso canali istituiti proprio a tale scopo", ha affermato Ivo Daalder, ambasciatore alla Nato dal 2009 al 2013.

JOE BIDEN IN ISRAELE

"E l'Iran senza dubbio sa cosa sono pronti a fare gli Stati Uniti. Semplicemente non è qualcosa che il presidente a questo punto è disposto a dire pubblicamente, né probabilmente dovrebbe", ha aggiunto Dealder al programma Newsday. A inizio di questa settimana il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha affermato che gli Usa hanno avuto colloqui con Teheran per metterla in guardia dall'intervenire nel conflitto in Medio Oriente.

IVO DAALDER