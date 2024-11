“STAVOLTA MI SONO SPAVENTATA DAVVERO” – EMMA BONINO È TORNATA A CASA DOPO IL RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA PER UNA CRISI CARDIACA E RESPIRATORIA. E ANNUNCIA: “MI PRENDO UNA TREGUA DALLA POLITICA. QUANDO SI STA MALE È CHIARO CHE LE QUESTIONI ESSENZIALI DELLA VITA E DELLA MORTE EMERGONO CON PIÙ FORZA” – “RENZI E LA SCONFITTA IN LIGURIA? NON HO NIENTE DA DIRE, NÉ LUI A ME…”

(LaPresse) - "Mi sono spaventata davvero e questa volta mi prendo una tregua dalla politica". Lo dice in una intervista a Repubblica Emma Bonino, la storica leader radicale e di +Europa, tornata nella sua casa dopo il ricovero in terapia intensiva per una crisi cardiaca e respiratoria.

"Quando si sta male è chiaro che le questioni essenziali della vita e della morte emergono con più forza", afferma Bonino. "Renzi e la sconfitta in Liguria? Per ora niente polemiche politiche, prima devo badare alla mia salute e riprendermi e perciò mi dedico a curarmi. C’è un tempo per tutte le cose. Comunque a Renzi non ho niente da dire, né lui a me", risponde. Dopo la pausa per curarsi, le battaglie politiche e civili a cui pensa sono "il referendum sulla cittadinanza che dovrebbe tenersi in primavera". "Importante - aggiunge - è approvare una legge completa sul fine vita e il suicidio assistito".

