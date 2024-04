“STEFANO MASSINI È UN ANDREA SCANZI CHE CE L’HA FATTA” – IL RITRATTONE BY MICHELE MASNERI DEL TEATRANTE CHE SABATO, ALL’AUDITORIUM DI ROMA, METTERÀ IN SCENA SCALFARI IN “L’ITALIA SECONDO EUGENIO”: “L’ABBRONZATO DRAMMATURGO È UN DARIO FO DEL NUOVO MILLENNIO. SENZA FRONZOLI, BELLOCCIO, VIRALE. UBIQUO AI PALINSESTI, PRESIDIA IL CONCERTONE MA VA ANCHE DA FIORELLO" – “EUGENIO SCALFARI AVREBBE SICURAMENTE APPROVATO IL SUO INTERPRETE. FORSE ‘UN PO’ TROPPO ABBRONZATO’, AVREBBE SOLO COMMENTATO, COME GIANCARLO GIAMMETTI SU VALENTINO…”

Estratto dell’articolo di Michele Masneri per “il Foglio”

STEFANO MASSINI - LITALIA SECONDO EUGENIO

Chissà cosa penserà, da lassù, Eugenio Scalfari, dello spettacolo che si terrà sabato all’Auditorium di Roma, dove “Barbapapà” […] sarà “messo in scena” da Stefano Massini, in uno spettacolo intitolato “L’Italia secondo Eugenio. Cronache di fine millennio”, omaggio al Fondatore nel centenario della nascita.

Da una parte si potrebbe pensare che Scalfari è fortunato (l’alternativa […] è che la sua vita fosse immediatamente ripresa in una docuserie o fiction, con Pierfrancesco Favino a interpretarlo, magari doppiato da Sergio Castellitto e con le sorelle Rohrwacher che fanno le due mogli; e anche le due figlie).

Invece si va in teatro, e qui la pièce scalfariana conferma anche però la definitiva consacrazione di Massini a massimo teatrante civile, a Dario Fo del nuovo millennio. L’abbronzato drammaturgo come si sa è presenza fissa dei talk, da Formigli ha uno spazio tutto suo, ma è anche “acuto narratore delle ingiustizie sociali, o delle vittime del lavoro” secondo Repubblica, giornale dove spesso scrive.

EUGENIO SCALFARI

Nonché “conoscitore dei linguaggi, specialista dei lemmi”, sempre secondo Rep. […] Brizzolato, sguardo intenzo, occhio azzurro e camicia, talvolta panciotto, sempre scuro, e per fortuna senza monili – chissà Eugenio da lassù che direbbe – Massini è il trait d’union tra il vecchio teatro civile e questa nuova funzione, di moderni predicatori del basso medioevo del talk. Necessari come l’aria appunto nell’èra della seconda serata infinita e dei programmi che finiscono nel cuore della notte per catturare il maggior numero di telespettatori residui.

EUGENIO SCALFARI

[…] Senza fronzoli, belloccio, virale, Stefano Massini è un prete un po’ da “Uccelli di rovo”, chierico di mondo. Non giansenista come un Ascanio Celestini, è un Andrea Scanzi che ce l’ha fatta, è un Paolini senza lavagna e senza Vajont. Chierico aggiornato al tempo dello “spillolamento” delle clip che si guardano sui social, dove lui spopola. Ubiquo ai palinsesti, presidia il concertone del Primo maggio ma va anche da Fiorello; scrive testi per Piero Pelù ma fa anche uno spettacolo con Luca Barbarossa, “La verità vi prego sull’amore”.

stefano massini 6

Si fa i selfie con Laura Pausini, con Colapesce e Dimartino, ed è andato pure a Sanremo. Certo, non a cantare le tute gold, non esageriamo. Canta, ma in quota cumbia della dolenza. “Sanremo è festival della canzone italiana ma è anche riflessione, e obbligatoriamente dobbiamo riflettere su alcune cose estremamente importanti”, ha detto Amadeus presentando il brano “L’uomo nel lampo”, composto e cantato proprio da Massini insieme a Paolo Jannacci, chierichetto che si vede quasi solo in luttuose apparizioni sanremesi.

stefano massini

Qui il tema erano le morti sul lavoro. Perché poi oltre al pop rimane il core business: dunque giù migranti, carceri, rider, mafia, disoccupazione, Murgia, costituzione, e “un amore di cui non si parla mai, quello per i diritti”.

Anche d’autore. Poligrafo instancabile, dal 16 aprile sarà in libreria per Einaudi la sua nuova opera, il “Mein Kampf da Adolf Hitler”, nel centenario del nefasto longseller. Nel post instagrammatico in cui annuncia questa sua “biopsia del verbo hitleriano” Massini sottolinea che saranno “moltissimi gli editori e i giornali stranieri che parleranno di questo mio nuovo lavoro”. Insomma, poligrafo, geniale, forse un pizzico vanitoso, Eugenio Scalfari avrebbe sicuramente approvato il suo interprete. Forse “un po’ troppo abbronzato”, avrebbe solo commentato, come Giancarlo Giammetti su Valentino, in un biopic, quello sì, indimenticabile.

