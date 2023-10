3 ott 2023 11:27

“STIAMO ESAURENDO I FONDI PER SOSTITUIRE LE ARMI CHE ABBIAMO INVIATO IN UCRAINA” – IL PENTAGONO HA INVIATO UNA LETTERA AI LEADER DEL CONGRESSO USA PER AVVERTIRE CHE I SOLDI SONO FINITI, DOPO LO STOP AI FINANZIAMENTI AGLI AIUTI A KIEV DECISO L’ALTRO GIORNO DAI PARLAMENTARI, PER EVITARE LO SHUTDOWN – DEI 25,9 MILIARDI FORNITI PER RICOSTITUIRE LE SCORTE MILITARI CHE AFFLUISCONO IN UCRAINA, NE RESTANO 1,6…