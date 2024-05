“LA STRAGE NEOFASCISTA DI PIAZZA DELLA LOGGIA È UN DISCO ROTTO PER TUTTI TRANNE CHE PER MELONI” – MASNERI INFILZA LA PREMIER CHE NON ERA A BRESCIA MA “DA CONSUMATA INFLUENCER FACEVA LA SPIRITOSA A NAPOLI, E TUTTI A STARLE DIETRO, E GLI AIUTANTI DI PALAZZO CHIGI COME DEI FABIO MARIA DAMATO (IL BRACCIO DESTRO DI FERRAGNI), A RIPRENDERLA COL CELLULARE, E NESSUNO CHE SI SIA ACCORTO CHE LEI NON DOVEVA STARE LÌ” – LA DUCETTA PROVA A SPEGNERE LE POLEMICHE: “IL GOVERNO ERA PRESENTE A CAIVANO E ALL'ANNIVERSARIO DI PIAZZA DELLA LOGGIA A BRESCIA”

La premier Giorgia Meloni, dopo le polemiche per la mancata partecipazione alla ricorrenza dei 50 anni dalla strage neofascista di piazza della Loggia a Brescia, ha detto la sua in un'intervista esclusiva rilasciata al Corriere della Sera. «Il governo era presente in entrambe le cose, a Caivano e all'anniversario di Piazza della Loggia a Brescia».

«Il Consiglio dei ministri esiste per una ragione, una persona non può fare tutto, io rappresento i ministri e i ministri rappresentano me. Il governo c'era a Brescia e a Caivano. A Caivano sono andata personalmente perché avevo preso un impegno con i cittadini e dovevo tornare per mantenerlo

Michele Masneri per “il Foglio” - Estratti

In casa mia si è sempre parlato poco della strage di piazza Loggia (a Brescia solo “piazza Loggia”, che valeva sia per il luogo che per l’eccidio, ed era strano che quel toponimo che si frequentava per andare al caffè, o bigiare scuola, a fare tutto quello insomma che si fa in una peraltro bellissima piazza, fosse simbolo anche di orrore). Tranne il fatidico 28 maggio, quando implacabile a casa veniva messo un certo disco di cui dirò in seguito.

Ma prima, mannaggia esser nati con un po’ di senso del ridicolo e nella generazione che non si doveva lamentare mai. Però quest’anno appunto qualcosa cambia, mentre Meloni era a Napoli a fare la spiritosa invece di essere a Brescia dove doveva essere, questo 28 maggio che arriva 50 anni dopo il 1974, giorno “di piazza Loggia”.

Anniversario di una strage “neofa” in purezza, bollinata da infiniti processi e depistaggi, come ha sottolineato il presidente Mattarella due giorni fa. Quel giorno – ecco l’autobiografia sofferta, il memoir, il libro “necessario”, che “interroga il lettore” (ormai i libri devono per forza interrogare il lettore, ricordandogli evidentemente il liceo) – mia mamma e mia zia erano in piazza.

Piazza che dista peraltro 200 metri dalla casa dove stavamo noi e dove per lo scoppio saltarono i vetri alle finestre (mio nonno era invece a Fiuggi a “fare le acque”, le linee telefoniche furono interrotte per ore, insomma gran spavento). Morirono come si sa otto persone. Giulietta Banzi Bazoli, figlia del fratello del poi capo dell’AmbroVeneto e Banca Intesa, dei Trebeschi, famiglie note in città.

(...) Noi bresciani siamo popolo dignitoso e uso al lavoro, lontani dal chiagni e fotti, e non si sono, non ci siamo mai lamentati troppo in questi anni, però due giorni fa eravamo tutti commossi col presidente Mattarella.

Al Teatro Grande a un certo punto hanno fatto partire anche la registrazione audio della bomba, e lì, improvvisamente, è arrivata quella madeleine stragistica. Era quel famoso disco che ho sentito mille volte.

Perché in casa mia il 28 maggio ci facevano una testa così col disco della strage. Si sente arringare la folla da parte di un sindacalista e poi un boato sordo e sinistro, e dopo interminabili secondi lo stesso sindacalista: “Compagni! State calmi! Non uscite dalla piazza”: noi bambini che intanto sognavamo Vasco e Michael Jackson eravamo tenuti all’ascolto coatto di quella roba terrorizzante e dopo un po’ pure noiosa, diciamolo. Il disco della strage! Oggi chissà che metriche farebbe su Spotify.

Ricordo ancora quella copertina rossa da cui la zia estraeva il micidiale vinile, la scritta in carattere helvetica; ieri l’ho cercato su eBay per non pensare di soffrire di allucinazioni. Eccolo, esiste, si intitola “Piazza Loggia 10.12”, l’ora della bomba; 17 euro, esaurito (mi sono sempre chiesto cosa ci fosse sul lato B). Crescendo poi ci siamo ribellati e il disco è rimasto nella sua fodera, e nonostante quella compilation dell’orrore, siamo rimasti di sinistra (almeno due su tre fratelli).

Quello della strage è sempre stato anniversario di celebrazioni sobrie, bresciane, er trauma è rimasto sopito per tanti anni. Poi però due giorni fa, con la premier che da consumata influencer faceva la spiritosa a Napoli, e tutti a starle dietro, e gli aiutanti di Palazzo Chigi come dei Fabio Maria Damato (il braccio destro di Ferragni), a riprenderla col cellulare, e nessuno che si sia accorto che lei non doveva stare lì, bensì a Brescia, insieme al disco, è scattato qualcosa.

A Brescia non è andato neanche il governatore della Lombardia. Hanno spedito la ministra Bernini e qualche vice. Meriterebbero di passare un giorno intero a risentire l’album della strage. Lato A e pure lato B, vabbè.

