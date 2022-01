PER IL QUIRINALE IL BLACKOUT NON È SOLO POLITICO - OLTRE AI PARTITI IN PANNE, IERI ALLA CAMERA È SALTATA ANCHE LA CONNESSIONE INTERNET PER UN PAIO D'ORE: SUBITO SONO SCATTATE LE VERIFICHE DELLA POLIZIA POSTALE CON I RESPONSABILI DELLA SICUREZZA INFORMATICA DELLA CAMERA IN AZIONE - IL BLITZ È STATO OPERA DI UN HACKER?