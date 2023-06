12 giu 2023 17:22

“LA SUGGERIRÒ PER IL RUOLO DI KAPÒ” - IL GIORNO CHE BERLUSCONI SCONVOLSE IL PARLAMENTO EUROPEO: ERA IL 2 LUGLIO DEL 2003 E IL MITICO SILVIO SI RIVOLSE AL CAPODELEGAZIONE DEI SOCIALDEMOCRATICI TEDESCHI, MARTIN SCHULZ, DICENDO: “SO CHE IN ITALIA C'È UN PRODUTTORE CHE STA MONTANDO UN FILM SUI CAMPI DI CONCENTRAMENTO NAZISTI. LA SUGGERIRÒ PER IL RUOLO DI KAPO” – A CHI LO CONTESTAVA MENTRE PARLAVA DELLA LIBERTÀ DI STAMPA IN ITALIA, POI DISSE: “SEMBRATE DEI TURISTI DELLA DEMOCRAZIA”