CHE ROMANTICONE! PUTIN INCONTRA ANGELA MERKEL PER L’ULTIMA VOLTA PRIMA DELLA "PENSIONE" DELLA CANCELLIERA E LE DONA UN BEL MAZZO DI FIORI. POI DÀ ANCHE QUALCHE MAZZATA, SOPRATTUTTO SU NAVALNY (CHE OGGI FESTEGGIA UN ANNO IN CARCERE): “NON È IN CARCERE PER LA SUAT ATTIVITÀ POLITICA, MA PER I CRIMINI COMMESSI CONTRO I PARTNER STRANIERI. FAREMO DEL NOSTRO MEGLIO PER RENDERE LA SITUAZIONE INTERNA STABILE E PREVEDIBILE. LA RUSSIA HA RAGGIUNTO IL SUO LIMITE DI RIVOLUZIONI” - VIDEO: ALLA MERKEL SUONA IL CELLULARE E…