“UNA TALE SOVRAESPOSIZIONE DEL GOVERNO NEI TELEGIORNALI RAI NON SI ERA MAI VERIFICATA” – ANTONIO NICITA, SENATORE DEL PD IN COMMISSIONE DI VIGILANZA: “QUANDO ERO IN AGCOM, SE ARRIVAVA LA SEGNALAZIONE DI UNA PRESENZA DEL GOVERNO SUPERIORE AL 35% CI MUOVEVAMO IN TEMPI BREVI PER ELIMINARE QUESTA ASIMMETRIA – LA PERCENTUALE RISERVATA AL GOVERNO IN ALCUNI MESI SUPERA IL 40% E CON LA MAGGIORANZA ARRIVA AL 70. IL COMIZIO DI CHIUSURA DEI TRE LEADER DEL CENTRODESTRA A CATANIA PER LE AMMINISTRATIVE, TRASMESSO IN DIRETTA E IN FORMA INTEGRALE, È UN EPISODIO MOLTO GRAVE…”