“TANTO CI PENSA MATTEO” – IN UNA CHAT DEL 4 AGOSTO DEL 2021 TOMMASO VERDINI E IL SOTTOSEGRETARIO LEGHISTA ALL’ECONOMIA, FEDERICO FRENI, DISCUTONO DELLA POSSIBILE CONFERMA DI MASSIMO SIMONINI COME AD DI ANAS. IL ''COGNATO'' DI SALVINI MANIFESTA IL SUO INTERESSE: “È ROBA NOSTRA”. E FRENI RISPONDE: “COME PRES O CONSIGLIERE?” - LA GUARDIA DI FINANZA NON FA COMMENTI, MA DAL CONTESTO SEMBRA CHIARO CHE SI TRATTI DI SALVINI (NON INDAGATO NÉ COINVOLTO NELLE INDAGINI SUGLI APPALTI CHE HANNO PORTATO VERDINI JR AI DOMICILIARI)