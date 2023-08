9 ago 2023 12:36

“LA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE? UNA MISURA UTILE” - IL RESPONSABILE ECONOMICO DEL PD, ANTONIO MISIANI, PLAUDE AL GOVERNO: “LA MISURA SERVE PER AFFRONTARE L’EMERGENZA SOCIALE DEL PAESE. OGGI UN MILIONE DI FAMIGLIE HA MUTUI A TASSO VARIABILE, CON RATE MENSILI AUMENTATE DEL 75% IN UN ANNO. I TASSI BCE IN UN ANNO SONO SALITI DI OLTRE 4 PUNTI PERCENTUALI, GENERANDO UN FORTE AUMENTO DEI MARGINI DI INTERESSE DELLE BANCHE: 58% IN PIÙ NEL PRIMO SEMESTRE 2023. L’ECONOMIA SI STA FERMANDO ED È INDISPENSABILE AIUTARE CHI SOFFRE DI PIÙ”