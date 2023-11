“CON TE L’ARGENTINA SARÀ GRANDE” – DONALD TRUMP ESULTA PER LA VITTORIA DELL’ANARCO-CAPITALISTA JAVIER MILEI: “SONO FIERO DI TE, TRASFORMERAI IL TUO PAESE” – ALTRO ENDORSEMENT “SCOMODO” È QUELLO DELL’EX PRESIDENTE BRASILIANO, BOLSONARO: “CON TE RISPLENDE LA SPERANZA IN SUDAMERICA”. MA ANCHE LA CASA BIANCA INVIA UN MESSAGGIO DI CONGRATULAZIONI – VIDEO: QUANDO MILEI CANTAVA UNA CANZONE SULLA CRISI ECONOMICA VESTITO DA SUPEREROE

President-elect Javier Milei once appeared singing about the economic crisis of Argentina while dressed as General Ancap, his superhero alter ego. pic.twitter.com/mKBeECLm4c — Crazy Ass Moments in LatAm Politics (@AssLatam) November 20, 2023

Trump si congratula con Milei, 'con te Argentina sarà grande'

(ANSA) - "Congratulazioni. Sono fiero di te. Trasformerai il tuo Paese e renderai l'Argentina di nuovo grande". Lo afferma l'ex presidente americano Donald Trump, commentando l'elezione di Javier Milei a presidente argentino.

Argentina:Bolsonaro a Milei,con te risplende speranza Sudamerica

(ANSA) - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro si è congratulato con Javier Milei per la sua vittoria alle elezioni in Argentina ed ha affermato che l'arrivo dell'economista ultraliberale a Casa Rosada fa "risplendere la speranza in Sudamerica". "Possano questi buoni venti raggiungere gli Stati Uniti e il Brasile in modo che l'onestà, il progresso e la libertà ritornino a tutti noi", ha scritto sui social media Bolsonaro, ineleggibile fino al 2030 per abuso di potere politico nelle elezioni del 2022.

Casa Bianca, 'congratulazioni a Milei, lavoreremo con Argentina'

(ANSA) - "Mi congratulo con Javier Milei per la sua elezione a presidente dell'Argentina e con la popolazione per le elezioni libere. Non vediamo l'ora di migliorare i nostri forti rapporti bilaterali basati sull'impegno condiviso sui diritti umani, sui valori democratici e sulla trasparenza". Lo afferma il consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan.

