“TEORICAMENTE, TRUMP PUÒ ESSERE RIELETTO ANCHE SE FINISCE IN PRIGIONE” – TY COBB, EX AVVOCATO DELLA CASA BIANCA: “IL PROCESSO IN GEORGIA È UN CASO SERIO, MA QUELLI FEDERALI LO SONO DI PIÙ, MI ASPETTO PENE CARCERARIE” – “SARÒ SCIOCCATO SE NON PRENDERÀ DI MIRA IN QUALCHE MODO PURE RUDY GIULIANI. HA GIÀ DETTO CHE HA PERSO LE CAUSE IN TRIBUNALE, SUGGERENDO SIA TUTTA COLPA DEGLI AVVOCATI”

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

[…] Ty Cobb, ex avvocato della Casa Bianca dal 2017, invece, si dimise dopo meno di un anno. Poi ha denunciato l’attacco di Trump alla democrazia.

Giuliani e altri colleghi che lei conosce sono rimasti con Trump. Cosa li motiva?

«C’è una distinzione: io ero avvocato della Casa Bianca e non di Trump, avevo un ruolo costituzionale anziché personale. Gli avvocati importanti spesso finiscono in un tunnel causato dalle richieste dei clienti. Bisogna accendere i fari per assicurarsi di non uscire fuori strada. In questo caso, hanno perso la strada».

Giuliani dice che accusando gli avvocati si criminalizza il diritto ad essere rappresentati da un legale.

«È un problema incriminare gli avvocati […]. Ma una cosa è se l’avvocato dà consigli per evitare ulteriori guai legali […], altro è suggerire di provare un altro approccio, ugualmente illegale, come ha fatto Rudy. E c’è John Eastman, che è visto come l’architetto della strategia di Pence (per convincere il vicepresidente a bloccare la certificazione del voto, ndr ), che è incostituzionale e illegale».

[…] L’ex capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows sta collaborando con l’inchiesta federale di Jack Smith, che infatti non lo ha incriminato. In Georgia invece è tra gli incriminati. Riuscirà a fare archiviare questo caso?

«Ci sono molte cose da vedere. Io e molti miei amici procuratori non crediamo che il caso andrà a processo prima delle elezioni, forse non prima del 2026. È possibile che Meadows testimoni prima nel processo federale a Washington e ottenga l’immunità legata alla sua testimonianza: ciò potrebbe portare a rimuovere il caso dalla Georgia».

Giuliani accusa un’altra avvocata incriminata, Sidney Powell, definendola una pazzoide. È parte di una strategia di Trump per cercare un capro espiatorio?

«Penso che Trump attaccherà Meadows e Powell, ma sarò scioccato se non prenderà di mira in qualche modo pure Rudy. Ha già detto che ha perso le cause in tribunale, suggerendo sia tutta colpa degli avvocati, incluso Rudy».

Qual è il processo più rischioso per Trump?

«Quello in Georgia è un caso serio, ma quelli federali lo sono di più, mi aspetto pene carcerarie anche in uno o entrambi di essi. Quello a Washington inizierà prima delle elezioni. In Florida la giudice sta facendo scelte che se non sono di parte sono incompetenti: se non verrà rimossa lascerà languire il caso oltre le elezioni».

Teoricamente Trump può finire in prigione ed essere rieletto?

«Si spera che l’America si svegli e di certo i Padri fondatori non l’hanno contemplato, ma teoricamente è possibile».

