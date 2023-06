“SULLA TERZA RATA PER IL PNRR ALL'ITALIA DA 21,8 MILIARDI DI EURO, SONO OTTIMISTA" – IL MINISTRO PER IL PNRR, RAFFAELE FITTO: "STIAMO LAVORANDO SUI 55 OBIETTIVI CON UNA INTERPRETAZIONE DETTAGLIATA SU OGNI SINGOLO OBIETTIVO. NON È CREDIBILE DIRE CHE UN PIANO NATO DUE ANNI FA HA AVUTO RITARDI SOLO NEGLI ULTIMI 6 MESI, COME SE NON CI FOSSE UN PRIMA O UNA COMPARAZIONE CON GLI ALTRI PAESI EUROPEI - LA FINESTRA CHE ABBIAMO DI FRONTE PER LA REVISIONE DEL PIANO, LA CUI SCADENZA È IL 31 AGOSTO, È L'ULTIMA OCCASIONE PER METTERE ORDINE” - I TECNICI DELL’UE ARRIVANO A ROMA: SUL TAVOLO LA RICHIESTA DEI FONDI GREEN

FITTO,'SULLA TERZA RATA DEL PNRR LAVORIAMO, SIAMO OTTIMISTI'

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Sulla terza rata per il Pnrr" all'Italia da 21,8 miliardi di euro, "stiamo lavorando sui 55 obiettivi con una interpretazione dettagliata su ogni singolo obiettivo, sono assoltuamente ottimista". Lo afferma il ministro per il Pnrr e le Politiche coesione Raffaele Fitto intervenendo al Forum in Masseria.

FITTO,SU PNRR CRITICHE GENERICHE DI RITARDO NON NEL MERITO

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Oltre a una critica generica di ritardi sul Pnrr" mi piacerebbe che "se ne aprisse una specifica" sui singoli temi "e sui fatti" e così si "potrebbe aprire un dibattito utile per il nostro paese". Lo afferma il ministro alle Politiche Europee, al Pnrr, alle Politiche di Coesione e al Sud Raffaele Fitto intervenendo al Fourm in Masseria in merito alle critiche dell'opposizione.

FITTO, NON CREDIBILE DIRE RITARDO PNRR SOLO IN ULTIMI 6 MESI

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Ma è credibile dire che un piano nato due anni fa negli ultimi 6 mesi ha avuto tutto quello che rapresenta un grande ritardo, come se non ci fosse un prima o una comparazione con glia ltri paesi europei?". E' quanto si chiede i ministro ale politiche europee, il sud e il Pnrr Raffale Fitto intervenemdo al forum in Masseria in merito alle critiche da parte dell'opposizione sottolineando come "abbiamo operato fino a oggi senza il patto di stabilità mentre ora siamo alla vigilia del ritorno del patto e non possiamo fare finta di nulla".

FITTO, 'MODIFICA DEL PNRR È OCCASIONE PER METTERE ORDINE'

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "La finestra che abbiamo di fronte della revisione del Pnrr" la cui scadenza è il 31 agosto, "è l'ultima occasione per mettere ordine". Lo afferma il ministro del Pnrr e le politiche Ue e il Sud Raffaele Fitto intervenendo al Forum in Masseria rilevando come "occorre essere prudenti" perchè "l'Italia per la scelta dei precedenti governi ha utilizzato al 100% la quota a debito". "Il nostro Pnrr è composto da 68 miliardi a fondo perduto" e oltre 150 miliardi a debito fra risorse europee e nazionali. "Non c'è un tema solo di capacita' di spesa ma anche sulla qualità dellla spesa" ha aggiunto.

FITTO,'ALLE REGIONI RISORSE SOLO SE LISTA OBIETTIVI E TEMPI'

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Il governo non darà alle regioni un importo gemerico affinchè li possano spendere come megli ritengono" ma pensiamo a "una serie di obiettivi pochi, con un elenco preciso e un cronoprogramma". Lo afferma il minsitro per il Sud, le politiche Ue e il Pnrr Raffaele Fitto intervenendo al forum in Masseria in merito alle critiche del presidente della Regione Puglia Emiliano. I "dati della Ragioneria dello Stato - afferma - ci dicono che l'utilizzo delle risorse per le politiche di coesione 2014-2020 si è fermato al 34%. E' un sistema che non funziona": Il ministro ha aggiunto di "non voler replicare a nessuno, non l'ho fatto in questi mesi e non lo farò" sottolineando come negli incontri avuti nelle scorse settimane mesi 19 presidenti di regione "mi ha detto procediamo e da due sono arrivate critiche. Mi sarei preoccupato se fosse stato il contrario, ovvero 19 presidenti che avessero detto che era tutto un disatro". Il ministro è tornato a chiedere critiche sui temi specifici: altrimenti, "credo che lo scontro sia un modo per alzare il polverone".

PNRR, I TECNICI UE ARRIVANO A ROMA PARTITA LA RICHIESTA DEI FONDI GREEN

Estratto dell’articolo di Francesco Bechis per “il Messaggero”

Niente emergenza, allarmi e corse contro il tempo. Per una volta è semplice "routine". Così leggono al governo l'arrivo a Roma domani di un team di funzionari della Commissione europea per controllare lo stato di avanzamento del Pnrr italiano.

O il suo stallo. Punti di vista.La missione, in effetti, non è che la verifica semestrale di Palazzo Berlaymont sui conti dei piani di ripresa in ogni Stato Ue. I tecnici incontreranno a Palazzo Chigi il ministro agli Affari Ue Raffaele Fitto, poi passeranno in rassegna le tabelline excel dei singoli ministeri e segneranno con matita rossa e blu i progetti arenati, rimasti sulla carta.

Una ferrovia, una partita di bus elettrici, magari quel bando per costruire eco-trattori che per mesi i privati italiani hanno disertato in massa. Il menù sul tavolo delle riunioni, ha anticipato la Commissione nei giorni scorsi, prevede «discussioni sulle richieste di pagamento, oltre che sulla via da seguire per la revisione del piano e del capitolo Repower Eu». […]

Il primo fronte fa ancora sussultare il governo italiano che da mesi attende dai commissari il bonifico della terza rata del Pnrr. Non sono cifre da poco: 19 miliardi di euro. Anche se - di qui il sussulto - alla fine i funzionari europei potrebbero consegnare a Roma una rata scontata, decurtata del 3 o 4 per cento a causa di qualche divergenza di vedute su alcuni degli obiettivi raggiunti a dicembre, è il caso della costruzione di residenze universitarie.

[…] Sul secondo fronte, il Repower Eu, si registrano invece passi avanti. Il capitolo aggiuntivo del Pnrr tutto dedicato alla transizione ecologica e i rincari energetici è «la priorità», va dicendo da settimane Fitto. La notizia è che il governo ha inviato la prima bozza del "Recovery verde" italiano in cui dovranno confluire, oltre ai progetti eco-friendly, alcuni dei finanziamenti del Pnrr finora rimasti incagliati su obiettivi ambiziosi, ma impossibili. A Bruxelles insomma sarebbe arrivata una prima versione del Repower italiano[…]

L'asticella di Fitto però punta molto più in alto: l'obiettivo è liberare per i progetti Repower tra i 15 e i 20 miliardi di euro spostando alcuni progetti del Pnrr sulla programmazione dei Fondi di Coesione, che ha una rendicontazione più larga: gli scontrini devono essere inviati a Bruxelles entro il 2029, tre anni dopo la scadenza massima del Recovery. […]