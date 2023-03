9 mar 2023 18:55

“TERZO POLO? NEANCHE LORO SANNO COS’È” – A "UN GIORNO DA PECORA" EMMA BONINO SGONFIA GLI EGO-MANI RENZI E CALENDA: “IO HO MEMORIA, OGNUNO FA QUELLO CHE VUOLE, CI SONO MODI E MODI MA IO I VOLTAFACCIA REPENTINI NON LI SOPPORTO E QUINDI OGNUNO PER LA SUA STRADA. NON DIMENTICO” - IN ESTATE IL "CHURCHILL DEI PARIOLI" SI ERA ACCORDATO PER CORRERE ALLE ELEZIONI INSIEME ALLA BONINO MA POI L'HA TRADITA SEGUENDO RENZI E "ITALIA MORTA"... - VIDEO!