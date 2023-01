“TIKTOK” (TAK), CHI È? LA CINA – IL COPASIR TORNA A INDAGARE SUI RISCHI DI SPIONAGGIO DI PECHINO ATTRAVERSO “TIKTOK” DOPO CHE IL PRESIDENTE AMERICANO HA BANDITO L’APP DAI CELLULARI DEI DIPENDENTI GOVERNATIVI – GIÀ TRE ANNI FA IL COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA AVEVA MESSO SOTTO LA LENTE D’INGRANDIMENTO L’APPLICAZIONE PER CAPIRE COME I CINESI USANO I DATI DEGLI UTENTI ITALIANI – AVVISATE IL CAV E TUTTI I POLITICI ITALIANI CHE SI SONO SCARICATI “TIKTOK (TAK)”: FORSE È ARRIVATO IL MOMENTO DI CANCELLARLO…

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per “la Repubblica”

TIKTOK CINA

Un'indagine conoscitiva su TikTok. Dopo gli Stati Uniti, che per ordine del presidente Joe Biden hanno messo al bando l'app cinese da tutti i dispositivi dei dipendenti governativi, in Italia si muove il Copasir. La mossa è stata discussa in una delle ultime sedute del Comitato per la sicurezza della Repubblica, che controlla i nostri servizi segreti. […]

Ecco perché il Copasir, come confermano a Repubblica sia fonti di maggioranza che di opposizione, ha deciso di avviare un nuovo approfondimento, che potrebbe essere esteso, spiegano le stesse fonti, anche ad altre applicazioni e social network nel corso delle prossime settimane.

TIKTOK CINA

Non è la prima volta che il Comitato parlamentare sui servizi mette nel mirino l'app sviluppata dalla società cinese ByteDance, che in sei anni di attività ha superato il miliardo di utenti attivi in tutto il mondo. Già tre anni fa, durante il governo Conte II, quando il presidente del Copasir era il leghista Raffaele Volpi, su richiesta del Pd venne aperto un procedimento, che portò a un'istruttoria affidata all'Agenzia per le informazioni e la sicurezza esterna (Aise) e al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis).

silvio berlusconi tiktok

L'obiettivo era «verificare l'uso che il governo della Cina fa dei dati sensibili degli utenti italiani iscritti su TikTok». Sempre nel 2020 si era mossa l'autorità garante per la privacy, chiedendo al Comitato europeo per la protezione dei dati personali (Edpb) di intervenire, proponendo un gruppo di lavoro composto da esperti, sulla falsa riga di quello che ha indagato su Facebook, per capire se e dove esistano pericoli. […]

L'iniziativa, come detto, è trasversale. I membri del Copasir mantengono il più stretto riserbo sul tema, ma la necessità di un nuovo approfondimento mette d'accordo sia la maggioranza che frange dell'opposizione. Nonostante quasi tutti i leader - e quasi tutti i partiti - nel corso dell'ultima campagna elettorale abbiano puntato forte su TikTok, per provare a raccogliere il voto dell'elettorato più giovane, vedi lo sbarco sulla piattaforma, a poche settimane dalle urne, di Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e Carlo Calenda. […]

PROFILO TIKTOK DI GIORGIA MELONI alessandro zan tiktok il video tiktok di giuseppe conte contro giorgia meloni 3 GIUSEPPE CONTE CONTRO LA MELONI SU TIKTOK matteo renzi tiktok