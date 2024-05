“TORO SCATENATO” CONTRO THE DONALD – LO SHOW DI ROBERT DE NIRO FUORI DAL TRIBUNALE DI NEW YORK, DURANTE IL PROCESSO A TRUMP: “SE TORNA ALLA CASA BIANCA, POTETE DIRE ADDIO A QUELLE LIBERTÀ CHE TUTTI DIAMO PER SCONTATE. E LE ELEZIONI? DIMENTICATELE. DIAMO SPAZIO AI CLOWN” – LO SCONTRO CON I SOSTENITORI DEL TYCOON – VIDEO

Flanked by former police officers who protected the Capitol during Jan. 6, Robert De Niro slammed Trump outside the courthouse where closing remarks are being made in the former president's hush money trial.



The speech was part of a Biden campaign event. https://t.co/GWLxC4D4U8 pic.twitter.com/i7iGVCmwza — ABC News (@ABC) May 29, 2024

Estratto da www.ansa.it

ROBERT DE NIRO CONTRO TRUMP - FUORI DAL TRIBUNALE DI NEW YORK

Scontro tra le campagna di Biden e Trump dopo che la prima ha ingaggiato Robert De Niro per una conferenza stampa fuori dal tribunale dove è processato il tycoon, giustificando la scelta col fatto che tutti i media sono lì.

L'attore non ha evocato il dibattimento in corso ma ha attaccato politicamente il candidato repubblicano, anche per l'assalto al Capitol. Immediata la reazione di Jason Miller, dello staff di Trump: "La gente di Biden l'ha fatto alla fine. Dopo aver detto per mesi che la politica non aveva nulla a che fare con questo processo, si sono presentati e l'hanno fatta con un evento elettorale".

ROBERT DE NIRO CONTRO TRUMP - FUORI DAL TRIBUNALE DI NEW YORK

"Se Trump tornasse alla Casa Bianca, potrete dire addio a quelle libertà che tutti diamo per scontate. E le elezioni? Dimenticatele. È finita, è fatta. Se ce la fa, posso dirtelo subito, non se ne andrà mai. Non se ne andrà mai": lo ha detto l'attore newyorchese Robert De Niro fuori del tribunale del processo a Trump, dove è stato invitato dalla campagna di Joe Biden insieme a due agenti che difesero il Capitol dall'assalto dei fan di Trump. La star di Hollywood ha paragonato il tycoon ad una sorta di clown tollerato in città, ma che non puo' stare alla Casa Bianca.

ROBERT DE NIRO CONTRO TRUMP - FUORI DAL TRIBUNALE DI NEW YORK

"Questa città è piuttosto accomodante. Diamo spazio ai clown. Ne abbiamo in tutta la città. Le persone che fanno cose pazze per strada le tolleriamo. Fa parte della città, fa parte della cultura, ma non una persona come Trump che alla fine governerà il Paese. Questo non funziona, e lo sappiamo tutti", ha detto l'attore [...]

Mentre De Niro parlava, alcuni attivisti pro Trump hanno gridato e cantato "fuck Joe Biden". Qualche protesta anche quando la star ha presentato i due ex agenti, Harry Dunn e Michael Fanone, che un contestatore ha accusato di aver mentito sotto giuramento. "Non so nemmeno come comportarmi con te, amico mio, non so nemmeno come comportarmi con te", ha risposto De Niro. "Loro sono rimasti lì e hanno combattuto per noi, per te, per te", ha continuato l'attore, riferendosi a Dunn e Fanone. "No, no, hanno combattuto per te, amico. Puoi stare proprio qui adesso. Sono loro i veri eroi", ha aggiunto.

tiffany chen e robert de nirocena di gala alla casa bianca tiffany chen e robert de niro alla casa bianca robert de niro contro donald trump