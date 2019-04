“TRAVAGLIO È UN BUFFONE” – BERTOLASO COMMENTA LE FRASI DEL DIRETTORE DEL “FATTO”, CHE DA GILETTI PER DIFENDERE LA RAGGI HA GRIDATO AL COMPLOTTO DELLE SCALE MOBILI (VIDEO): “LA VERITÀ È CHE ROMA È ALLO SBANDO, LA GIUNTA NON SA GESTIRE ED È FATTA DA INCAPACI. APPENA QUESTI SI TOGLIERANNO DI TORNO VEDRETE CHE ROMA TORNERÀ AD ESSERE LA BELLEZZA CHE ERA UN TEMPO” – “GLI PARE NORMALE CHE CI SIANO SORCI, GABBIANI E CINGHIALI A ZONZO PER LA CITTÀ? FANNO PARTE ANCHE LORO DEL COMPLOTTO”. SCHIAFFI A PALLOTTA ("SE NE DEVE ANDARE")

1 – TRAVAGLIO: “ROMA? VI PARE NORMALE CHE SI GUASTINO TUTTE INSIEME LE SCALE MOBILI? C’È UN SISTEMA CRIMINALE SPAVENTOSO”

“Come governa Roma Virginia Raggi? Lei fa quello che può. Per esempio, con la sua giunta si fanno i bandi di gara, che prima non si facevano e si davano direttamente gli incarichi alle società di Buzzi e Carminati. Adesso si fanno, ci vuole molto tempo e spesso vanno deserti”. Così a Non è L’arena (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta l’operato dell’amministrazione Raggi.

E aggiunge: “A Roma c’è un sistema criminale talmente diffuso che minaccia chi vorrebbe partecipare alle gare, al fine di mandarle a vuoto e sperare che quindi si crei una emergenza, tornando così agli affidamenti diretti.

Ti pare normale che prendano fuoco per autocombustione tutti gli impianti di smaltimento dei rifiuti a Roma? Ti pare normale che prendano fuoco gli autobus con quella costanza? Ti pare normale che si guastino quasi tutte insieme le scale mobili della metropolitana? – continua – C’è un sistema criminale spaventoso che evidentemente sta reagendo perché non è più padrone della situazione, come in passato. In questa situazione, la Raggi è come il classico vaso di coccio in mezzo a molti vasi di ferro. Se ha resistito con tutto quello che è successo fino ad ora, credo che si sia fatta un bel callo”.

Travaglio commenta anche la figura politica del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli: “E’ rovinato dai social. Secondo me, a molti politici, possibilmente tutti, dovrebbero avere il divieto dei social“.

BERTOLASO CONTRO TRAVAGLIO: FA RIDERE I POLLI SU ROMA. NON CI SONO COMPLOTTI, MA SOLO INCAPACITA’, E’ UN BUFFONE

Dottor Bertolaso, cosa sta succedendo a Roma, tra scale mobili rotte, discariche bruciate, arresti? C’è un complotto dietro a tutti i disservizi come sostiene Travaglio?

“Bisogna sempre trovare un colpevole per le cose che non funzionano. Travaglio si arrampica sugli specchi e quello che dice fa ridere i polli! Cerca di difendere la sindaca Raggi che è una totale incapace e i romani lo hanno capito perfettamente. La verità è che Roma è allo sbando, la giunta non sa gestire ed è fatta da incapaci. Appena questi si toglieranno di torno vedrete che Roma tornerà ad essere la bellezza che era un tempo”.

Travaglio dice anche che per le scale mobili della metropolitana guaste tutte insieme c’è un sistema criminale spaventoso che sta reagendo perché non è più padrone come nel passato. Che pensa?

“Travaglio è un buffone. Gli pare normale che ci siano così tante buche a Roma? Che così tanti alberi cadano? Fanno parte del complotto anche loro? C’è qualcuno che di notte scava le buche e fa cadere i tronchi al primo colpo di vento? Si chiama incuria questa. Assoluta mancanza di manutenzione e incapacità a gestire i problemi. Gli pare normale a Travaglio che ci siano sorci, gabbiani e cinghiali a zonzo per la città? Fanno parte anche loro del complotto di cui parla?”

Dell’arresto di De Vito che pensa?

“Fa parte del complotto, no?”

Lei è stato critico fin dall’inizio sulla location dello stadio della Roma.

“Sono romanista nel cuore e nell’anima. Lo stadio a Tor Di Valle però non si farà mai in quella zona, è a rischio per esondazione del Tevere. Ci mettiamo poi il fatto che Parnasi era pieno di debiti, che Unicredit era al lumicino per investimenti. In più a Pallotta della Roma non gliene poteva fregare de meno, voleva solo fare business. E poi questi signori 5 stelle che hanno capito che si potevano rimediare i quattrini... Il classico circuito romano”.

Parole dure su Pallotta….

“Se ne deve andare, e deve cedere la squadra a qualcuno che riesca a motivare i calciatori e che ami davvero la Roma. Quante volte lo abbiamo visto nella capitale quest’anno?”.

Totti direttore sportivo?

“Ma certo, è l’unica anima vera della città. Non so quanto sia bravo dal punto di vista manageriale. Dobbiamo metterlo alla prova e quindi metterà tutta l’anima per risolvere i problemi”.

E Spalletti, problemi con Totti alla Roma, ora con Icardi all’Inter…

“E’ una persona coerente, non c’è dubbio”.

10 anni fa il terremoto dell’Aquila. Lei oggi si trova a Istanbul, per aiutare i turchi con la prevenzione antisismica.

“Per i terremoti i turchi fanno meglio e di più in prevenzione rispetto agli italiani. Intervengono in vari quartieri, convincono la gente ad abbattere le abitazioni non a norma antisismica. Da noi di fatto si fa pochissimo. Più bravi di noi sono anche in Cile e in Nuova Zelanda! Sono più attrezzati. Noi siamo all’anno zero, soprattutto per quanto riguarda le scuole terremotate”.

