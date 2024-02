16 feb 2024 18:43

“LA TROMBOSI CHE HA UCCISO NAVALNY, MENTRE ERA DETENUTO IN UN GULAG, È DIRETTA CONSEGUENZA DI ANNI DI TORTURA” – IL GRAFFIO DI SAVIANO CHE NON HA CAPITO COME LA SCOMPARSA DEL DISSIDENTE SIA LA PEGGIORE NOTIZIA CHE POTESSE CADERE SULLA TESTA DI "MAD VLAD" - CARLO VERDELLI (DIRETTORE DI “OGGI”): "UNO DI MENO, PRESIDENTE PUTIN" - IL MESSAGGIO SCRITTO DA NAVALNY PER SAN VALENTINO ALLA MOGLIE JULIJA