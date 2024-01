“TRUMP RAPPRESENTA UNA MINACCIA PER L'EUROPA” – LA PRESIDENTE DELLA BCE CHRISTINE LAGARDE DA’ VOCE ALLA CRESCENTE ANSIA DEI LEADER DELL'UE PER LE ELEZIONI AMERICANE - SU TARIFFE COMMERCIALI, NATO E LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO IN PASSATO, GLI INTERESSI DEGLI STATI UNITI NON ERANO ALLINEATI CON QUELLI DELL'EUROPA" - ALLA DOMANDA SE LA PRESIDENZA TRUMP POTREBBE LASCIARE L'EUROPA DA SOLA A SOSTENERE L'UCRAINA CONTRO L'INVASIONE RUSSA, LAGARDE HA RISPOSTO CHE...

La potenziale elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti è "chiaramente una minaccia" per l'Europa, a giudicare dalle politiche del suo primo mandato, ha dichiarato il presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, scrive il Financial Times.

I commenti della Lagarde in un'intervista rilasciata giovedì a France 2 sono in contrasto con la tradizione che vuole i capi delle banche centrali lontani dalla politica. Tuttavia, i suoi commenti hanno incarnato la crescente ansia dei leader europei per la prospettiva di una vittoria di Trump alle elezioni di novembre.

Il presidente della BCE ha affermato che il ritorno di Trump alla Casa Bianca il prossimo anno potrebbe mettere gli Stati Uniti in contrasto con l'Europa in diversi ambiti, tra cui il protezionismo commerciale, il sostegno militare alla Nato e la lotta al cambiamento climatico.

"Se impariamo la lezione dalla storia, guardando al modo in cui ha condotto i primi quattro anni del suo mandato, è chiaramente una minaccia", ha detto Lagarde.

"È sufficiente guardare alle tariffe commerciali, all'impegno nella Nato, alla lotta contro il cambiamento climatico", ha detto Lagarde, aggiungendo: "Solo in queste tre aree, in passato, gli interessi degli Stati Uniti non erano allineati con quelli dell'Europa".

Alla domanda se la presidenza Trump potrebbe lasciare l'Europa da sola a sostenere l'Ucraina contro l'invasione su larga scala della Russia, Lagarde ha risposto che questo è improbabile "perché nel Congresso degli Stati Uniti ci sono alcuni membri eletti che sono profondamente ostili all'orribile guerra della Russia contro l'Ucraina e che continueranno a finanziare e sostenere l'Ucraina".

Lagarde, che è stata ministro del governo francese prima di diventare capo del FMI nel 2011 e poi presidente della BCE, ha respinto le voci secondo cui potrebbe lasciare la BCE prima della scadenza del suo mandato di otto anni nel 2027 per rientrare in politica.

Rispondendo a una voce secondo cui le sarebbe stato chiesto di entrare a far parte del rimpastato governo francese come ministro degli Esteri, ha affermato che non lascerebbe la BCE quando questa è ancora nel pieno della sua battaglia contro l'inflazione "nemmeno per diventare regina di Prussia".

La 68enne ha affermato che la "parte più difficile e peggiore" della recente impennata dell'inflazione è stata superata e che la prossima mossa della BCE, a meno di un nuovo shock, sarà probabilmente un taglio dei tassi d'interesse - ma si è rifiutata di dire quando ciò avverrà.

Ha dichiarato che la BCE sta "vincendo la battaglia" contro l'inflazione, che è scesa dal record dell'eurozona del 10,6% nell'ottobre 2022 al 2,9% il mese scorso, ma rimane al di sopra dell'obiettivo della banca centrale del 2%.

Gli attacchi dei ribelli Houthi alla navigazione nel Mar Rosso hanno indotto molte petroliere e navi portacontainer a evitare l'area, optando invece per un viaggio più lungo - e più costoso - intorno al Capo di Buona Speranza. Lagarde, parlando prima delle notizie di una potenziale risposta militare da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito giovedì sera, ha affermato che la situazione per ora "sembra sotto controllo" ed è improbabile che abbia un "impatto importante" sui prezzi come le strozzature delle forniture durante la pandemia Covid-19.

