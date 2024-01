“TRUMP USA LA RETORICA DELLA GERMANIA NAZISTA” – BIDEN, PREOCCUPATO DAI SONDAGGI CHE SEGNANO IL SORPASSO DI THE DONALD , ALZA I TONI: “SE LA DEMOCRAZIA SIA ANCORA LA CAUSA SACRA DELL’AMERICA È LA DOMANDA PIÙ URGENTE DEL NOSTRO TEMPO” – SULLA STESSA LINEA LA CANDIDATA REPUBBLICANA NIKKI HALEY, DIVENUTA LA PRINCIPALE SFIDANTE DEL TYCOON: “NOI NON SOPRAVVIVEREMO AD ALTRI QUATTRO ANNI DI TRUMP. DOVE C’È LUI C’È CAOS”

Falliti gli slogan sui risultati di governo fin qui coniati, Biden cambia registro: con me l’America potrà continuare a vivere nella libertà e in un ordine democratico restando sul sentiero luminoso battuto negli ultimi due secoli e mezzo della sua storia. Con Trump il Paese precipiterà in un futuro pericoloso e oscuro.

Così il presidente americano ha iniziato ieri la sua offensiva elettorale col primo discorso pubblico del 2024: un comizio in Pennsylvania, Stato chiave nella battaglia per la Casa Bianca, organizzato nel terzo anniversario dell’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 […]

«Se la democrazia sia ancora la causa sacra dell’America è la domanda più urgente del nostro tempo. È il tema delle elezioni del 2024», ha detto Biden ieri sera, sottolineando che non si tratta di un quesito «retorico, accademico o ipotetico». Anche perché The Donald usa «la retorica della Germania nazista».

[…] Con gli indici di approvazione in ulteriore picchiata e Trump per la prima volta in testa nei sondaggi — anche negli Stati in bilico tra destra e sinistra che nel 2020 aveva perso per poche decine di migliaia di voti — Biden ha deciso di passare a toni di allarme estremo per la tenuta democratica del Paese.

Aiutato, in questo, anche da Nikki Haley, divenuta la principale sfidante di Trump per la nomination repubblicana per la Casa Bianca: a dieci giorni dai caucus dell’Iowa che apriranno la stagione delle elezioni primarie, l’ex ambasciatrice all’Onu dell’amministrazione Trump che ha deciso di sfidare il suo ex «datore di lavoro» ed è ormai considerata il suo avversario più pericoloso, avendo sopravanzato il governatore della Florida Ron DeSantis, ha inasprito ulteriormente gli attacchi a The Donald affermando che «dove c’è lui c’è caos» e, soprattutto, con un sibillino «noi non sopravviveremo ad altri quattro anni di Trump».

La Haley alza i toni in un estremo tentativo di ridurre il distacco, tuttora abissale, che la separa da Trump, il quale nei sondaggi in Iowa ha più del doppio dei suoi consensi.

L’unica donna repubblicana in corsa per la Casa Bianca spera di risultare competitiva, anche se staccata, in Iowa e di avvicinarsi a Trump una settimana dopo nelle primarie del New Hampshire dove ha anche l’appoggio del governatore dello Stato, Chris Sununu. Subito dopo toccherà alla South Carolina che dovrebbe essere il suo trampolino di lancio visto che la Haley è stata governatrice di questo Stato. Ma è proprio qui che, al momento, Trump vanta il distacco maggiore da Nikki. […]

