26 ago 2023 08:00

“TUTTE QUESTE ACCUSE CONTRO DI ME SONO STATE AVVIATE DAL CORROTTO JOE BIDEN” – DONALD TRUMP TORNA ALL’ATTACCO SUL SUO SOCIAL “TRUTH”, DOPO LA QUARTA INCRIMINAZIONE IN GEORGIA, L’ARRESTO E LA FOTO SEGNALETICA DIVENTATA GIÀ UN MANIFESTO ELETTORALE – “È QUESTA L’ARMA PREFERITA DALLA SINISTRA RADICALE PER LE PROSSIME ELEZIONI PRESIDENZIALI DEL 2024. MA LI FERMERÒ, PERCHÉ NON ABBIAMO SCELTA: SE NON VINCIAMO, NON AVREMO PIÙ UN PAESE”