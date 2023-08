“TUTTI SANNO CHI È IL RESPONSABILE DELLA MORTE DI PRIGOZHIN” – A QUASI 24 ORE DALLA MORTE DELLO “CHEF DI PUTIN” ARRIVA IL COMMENTO DI ZELENSKY: "NOI NON C'ENTRIAMO NIENTE. È QUALCOSA DI POSITIVO PER L'UCRAINA". POI RITROVA LA VERVE DA COMICO: "QUANDO HO CHIESTO SUPPORTO AEREO, NON ERA QUELLO CHE PENSAVO" – TUTTI I MISTERI SULLA MORTE DEL CAPO DELLA WAGNER: PER LE AUTORITÀ RUSSE IL CADAVERE È IRRICONOSCIBILE, MA UN COMANDANTE DELLA BRIGATA WAGNER LO AVREBBE IDENTIFICATO – GLI 007 INGLESI: A FAR ESPLODERE IL JET SAREBBE STATA UNA BOMBA NASCOSTA IN UNA CASSA DI VINO... - VIDEO

1. ZELENSKY, 'PRIGOZHIN? TUTTI SANNO CHI È STATO'

volodymyr zelensky al vertice nato di vilnius 2

(ANSA) - "Noi non c'entriamo niente, tutti sanno chi è il responsabile". E' questo il primo commento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riportato da Ukrainska Pravda, allo schianto dell'aereo in Russia sul quale, secondo le autorità di Mosca, c'era il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin.

2. UCRAINA-RUSSIA, LE NOTIZIE DI OGGI | ZELENSKY: «PRIGOZHIN? NOI NON C’ENTRIAMO, TUTTI SANNO CHI È STATO»

Zelensky: «La morte di Prigozhin è qualcosa di positivo per l’Ucraina»

«La morte di Prigozhin? Certo che è qualcosa di positivo per l’Ucraina». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Kiev con il suo omologo portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa. E poi ha fatto una battuta: «Quando ho chiesto ai partner il supporto aereo, non era quello che pensavo».

I RESTI DELL AEREO DI PRIGOZHIN

Lituania: «La morte di Prigozhin non aumenta la sicurezza della regione»

«Non ci fa stare più tranquilli» la morte di Prigozhin, perché non migliora la sicurezza regionale. Lo ha detto il presidente della Lituania Gitanas Nauseda affermando che «davvero non dobbiamo pensare che la morte di Prigozhin ci possa far stare più tranquilli o che in qualche modo migliori la situazione della sicurezza». La morte di Prigozhin, secondo Nauseda, «porterà pochi cambiamenti» alla sicurezza regionale.

Sito russo: identificato il corpo di Prigozhin ma servirà il Dna

Il corpo di Prigozhin, che secondo le autorità russe era a bordo del jet caduto, sarebbe stato identificato con «prove circostanziali», ma la conferma potrà venire solo dal test del Dna. Lo scrive il sito di notizie russo Fontanka. Il sito, che afferma di avere parlato con un membro della squadra di investigatori sul luogo dello schianto, ha sottolineato che i corpi ritrovati sono carbonizzati e quindi non è possibile un riconoscimento visivo. Un canale Telegram, «VChK-OGPU», afferma che un segno indiretto che uno dei corpi trovati è quello di Prigozhin è che gli manca una falange di un dito della mano.

incidente aereo prigozhin 3

Ex 007 Gb: ipotesi bomba sull’aereo di Prigozhin, forse in una cassa di vino ricevuta in dono

Potrebbe essere stata «una bomba in una cassa di vino» a far cadere l’aereo sul quale si ritiene che viaggiasse il leader del gruppo Wagner Evgenij Prigozhin. Lo ha detto all’emittente britannica Sky News un ex funzionario dell’intelligence britannica, Christopher Steele, aggiungendo che «è una fine ironica per l’ex cuoco di Putin». In rete continuano a circolare voci secondo cui i passeggeri dell’aereo avrebbero ricevuto in dono una cassa di vino, che sarebbe poi esplosa.

il video in cui prigozhin dice che andra all inferno

Media su Telegram: in obitorio riconosciuto il corpo di Prigozhin

Il corpo di Evgheni Prigozhin e di Dmitri Utkin sono stati riconosciuti da uno dei comandanti della Wagner all’obitorio dove sono stati trasferiti dopo lo schianto dell’aereo su cui viaggiavano ieri. Lo riporta Unian, che riprende quanto si afferma in uno dei canali Telegram legati al gruppo di mercenari, Chka-Ogpu. «Il segno principale per riconoscere Prigozhin è stata l’assenza di un dito, mentre per Utkin la sua altezza e i tatuaggi», scrive il canale.

PUTIN APPRENDE DELLA MORTE DI PRIGOZHIN - MEME DI OSHO

Kiev: «Prigozhin? Un terrorista in meno e più instabilità»

«Un terrorista in meno significa più instabilità in Russia». Lo afferma Yuri Sak, consigliere del ministro degli Esteri ucraino. «E’ ancora un altro segnale del fatto che la Russia sta diventando uno stato fallito, governato da un terrorista che ha paura del suo stesso popolo. E dalla nostra prospettiva, qualsiasi cosa renda la Russia debole ci rende più forti», ha riferito al programma Today su Radio 4. […]

vladimir putin MEME SU EVGENIJ PRIGOZHIN schianto aereo sul quale viaggiava prigozhin 3

video minacce dei mercenari wagner dopo incidente a prigozhin LO SCHIANTO DELL'AEREO SU CUI VIAGGIAVA EVGENIJ PRIGOZHIN L AEREO DI PRIGOZHIN CHE SAREBBE ATTERRATO A MOSCA il video di Yevgeny Prigozhin dall africa diffuso il 21 agosto 2023 schianto aereo sul quale viaggiava prigozhin 8 schianto aereo sul quale viaggiava prigozhin 7 AEREO SU CUI VIAGGIAVA EVGENIJ PRIGOZHIN

volodymyr zelensky al vertice nato di vilnius rotta jet su cui avrebbe viaggiato prigozhin