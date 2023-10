“UGO TOGNAZZI SAREBBE FIERO DI LUI” – “LA STAMPA” PRENDE IN GIRO GIUSEPPE CONTE, CHE “CELEBRA” UN ANNO DI GOVERNO MELONI IN UN VIDEO CON UNA STELLINA SCINTILLANTE, CON TANTO DI MUSICHETTA FESTOSA IN SOTTOFONDO: “LA PROSSIMA VOLTA POTREBBE SFODERARE CONTRO LA PREMIER UNA BELLA ‘SUPERCAZZOLA’ RIADATTATA, IN OMAGGIO A LELLO MASCETTI, UN ALTRO CONTE AMANTE DEGLI SCHERZI…” - PS. COSA HA FATTO ALL'ORECCHIO? COME MAI HA UN CEROTTO? - VIDEO

Ma cosa avranno da festeggiare? pic.twitter.com/m7hCEvVsp6 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) October 22, 2023

Estratto dell’articolo di Niccolò Carratelli per “La Stampa”

il video di giuseppe conte per un anno di governo meloni 10

C'è un video pubblicato su TikTok in cui si vede Giuseppe Conte agitare una stellina scintillante. […] «Vi starete chiedendo cosa c'è da festeggiare», chiede con aria sorniona il presidente M5s […]. In effetti, nel vedere l'ex premier con la stellina in mano, per di più a ottobre, si resta un attimo spiazzati.

«Meloni celebra un anno del suo governo», ricorda, per passare poi a elencare i disastri compiuti dalla premier in questi 12 mesi, dai rincari ai migranti. […] Ora eccolo con la stellina scintillante, con tanto di musichetta festosa in sottofondo. La prossima volta potrebbe sfoderare contro la premier una bella "supercazzola" riadattata, in omaggio a Lello Mascetti, un altro Conte amante degli scherzi. Ugo Tognazzi sarebbe fiero di lui.

