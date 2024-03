“ULTIMO È UN SIMBOLO PER NOI CHE SIAMO CONTRO LA MAFIA A DIFFERENZA DI RENZI CHE FA DI TUTTO PER CHIUDERE L’ACCORDO CON TOTÒ CUFFARO” – CATENO DE LUCA PRESENTA LA SUA SQUADRA PER LE EUROPEE (CON L’EX SINDACO DI AMATRICE PIROZZI, L’EX LEGHISTA ROBERTO CASTELLI E L’EX MINISTRA M5S LAURA CASTELLI) E SI BECCA UNA QUERELA DA MATTEONZO – IL SINDACO DI TAORMINA CHIAMA RENZI "IL MERCANTE", PERCHÉ...

Virginia Piccolillo per il Corriere della Sera - estratti

Debutto pirotecnico per Cateno De Luca e la sua lista «Fronte della Libertà». Neanche il tempo di presentarla ieri alla Camera, con i suoi volti noti — dall’ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, al duo Castelli, l’ex ministra M5S Laura e l’ex Guardasigilli leghista Roberto, fino a Sergio De Caprio alias Capitano Ultimo — ed è scattata la querela di Matteo Renzi.

L’ex premier si è irritato per le parole «gravemente diffamatorie» di De Luca, che parlando del capitano che arrestò Riina aveva detto: «Ultimo è un simbolo per noi che siamo contro la mafia e i mafiosi, a differenza di Renzi che sta facendo di tutto per chiudere l’accordo con Totò Cuffaro». Per questo Renzi ha dato mandato ai suoi legali.

«Quereli pure. Ma dica se l’accordo non esiste o invece c’è, come ci dicono gli uomini di Cuffaro», controreplica al Corriere il sindaco di Taormina. Lui chiama Renzi «il mercante», perché, dice, «ha “acquistato” politicamente la nostra senatrice Dafne Musolino, passata a Iv».

È solo l’assaggio. Cateno De Luca intende scandire l’attesa per le Europee di giugno con sorprese rumorose e di rottura. Domani a Milano il primo lancio della «profezia che si compie: Sud chiama e Nord risponde». L’unione di intenti di un Sud «stanco di piangersi addosso» e di un Nord che ha visto «la deriva dei principi della Lega». Lo slogan sarà «Roma ladrona», parole « che i leghisti di Matteo Verdini non possono più dire». L’avvio ufficiale della campagna elettorale del «Fronte della libertà» è previsto per il 6 aprile. Tra i capilista, Ultimo, che candiderà alcuni collaboratori di giustizia grazie ai quali sono stati arrestati mafiosi.

Ma anche Pirozzi, l’ex capofila dei sindaci del terremoto ora leader della formazione «I Civici in Movimento», «deluso da Meloni che ha annacquato i valori da patriota». Ed è pronto a rilanciare la battaglia sulla ricostruzione dei borghi distrutti: «Lo Stato deve tornare controllore sulla ricostruzione privata del Centro Italia per non permettere l’infiltrazione della malavita».

