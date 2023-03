7 mar 2023 11:09

“GLI USA FANNO DI TUTTO PER CONTINUARE LA GUERRA IN UCRAINA” - IL PORTAVOCE DEL CREMLINO DMITRY PESKOV: “LA RUSSIA PRESTA GRANDE ATTENZIONE ALL'INIZIATIVA DI PACE DELLA CINA PER L'UCRAINA, MA ORA NON CI SONO LE CONDIZIONI PERCHÉ LA SITUAZIONE SI AVVII SU UN PERCORSO PACIFICO E QUINDI MOSCA CERCA DI RAGGIUNGERE I SUOI OBIETTIVI CONTINUANDO L'OPERAZIONE MILITARE”