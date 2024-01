13 gen 2024 17:43

“GLI USA NON SOSTENGONO L'INDIPENDENZA DI TAIWAN” – JOE BIDEN GELA I SOGNI DEL NEO-PRESIDENTE DELL’ISOLA, WILLIAM LAI, E MANDA UNA SEGNALE DI DISTENSIONE A XI JINPING – GLI FA ECO IL SEGRETARIO DI STATO BLINKEN: “NON VEDIAMO L'ORA DI LAVORARE CON LAI E I LEADER DI TUTTI I PARTITI DI TAIWAN PER PROMUOVERE I NOSTRI INTERESSI E VALORI CONDIVISI, IN LINEA CON LA POLITICA DEGLI STATI UNITI PER UNA SOLA CINA" – A PECHINO NON HANNO DUBBI: “L’ESITO DEL VOTO NON IMPEDIRA’ L'INEVITABILE TENDENZA ALLA RIUNIFICAZIONE DELLA CINA. CI OPPORREMO ALLE ATTIVITÀ SEPARATISTE DI TAIWAN”