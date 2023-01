“GLI USA VOGLIONO METTERE IN PRATICA UNA ‘SOLUZIONE FINALE’ CONTRO LA RUSSIA” – IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, SERGEI LAVROV, HA ESAGERATO CON LA VODKA E PARAGONA GLI AMERICANI A HITLER. ESCLUDE CATEGORICAMENTE COLLOQUI DI PACE PER RISOLVERE LA QUESTIONE UCRAINA E MINACCIA: “SE SVEZIA E FINLANDIA SI ASSOCERANNO ALLA NATO PRENDEREMO MISURE MILITARI AL CONFINE” – “LE RELAZIONI CON GLI USA NON SARANNO PIÙ QUELLE DI UN TEMPO. GLI AMERICANI HANNO PROCLAMATO UNA MOBILITAZIONE TOTALE PER IL DOMINIO DEL MONDO. DOPO DI NOI VERRÀ LA CINA…”

SERGEI LAVROV MEME - BY EMILIANO CARLI

LAVROV, DA USA 'MOBILITAZIONE TOTALE' PER DOMINIO MONDO

(ANSA) - Gli Usa non hanno proclamato "una mobilitazione parziale" (come la Russia), ma una "mobilitazione totale di tutto l'Occidente" per puntare al "dominio" del mondo. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. Primo obiettivo è la Russia, ha aggiunto Lavrov, "e poi verrà la Cina, questo non è uno scherzo".

LAVROV, 'CONTRO DI NOI SOLUZIONE FINALE COME PER EBREI'

(ANSA) - Gli Usa e i suoi alleati vogliono mettere in pratica "una soluzione finale" contro la Russia "come Hitler per gli ebrei". Lo ha detto il ministro degli Esteri di Mosca, Serghei Lavrov in conferenza stampa a Mosca.

LAVROV, ESCLUDO COLLOQUI DI PACE CON ZELENSKY

il ministro degli esteri russo sergei lavrov

(ANSA) - Il ministro degli Esteri russo Seghei Lavrov esclude colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "su iniziative di pace bizzarre per la risoluzione del conflitto". Lo riporta Tass riprendendo la conferenza stampa di Lavrov a Mosca.

LAVROV,'INSENSATI NEGOZIATI CON OCCIDENTE SOLO SU UCRAINA'

(ANSA) - "E' l'Occidente, e non l'Ucraina" a decidere eventuali negoziati di pace con la Russia. E negoziati con l'Occidente che riguardino solo l'Ucraina "non hanno senso" perché l'Occidente sta usando l'Ucraina per ottenere un "dominio totale", con a capo gli Usa. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.

biden e zelensky alla casa bianca

LAVROV, FINORA NON ABBIAMO VISTO PROPOSTE SERIE DI NEGOZIATI

(ANSA) - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che Mosca è pronta "a rispondere a qualsiasi proposta seria" per possibili negoziati con l'Ucraina ma di non aver "visto proposte serie finora": lo riporta l'agenzia Interfax.

Il capo della diplomazia russa - ripreso stavolta dalla Tass - ha poi accusato il presidente ucraino Zelensky di proporre "iniziative completamente assurde, come un piano in dieci punti, in cui - secondo il ministro russo - tutto è ammucchiato: sicurezza alimentare, sicurezza energetica, sicurezza biologica, ritiro delle truppe russe da ogni parte, pentimento della Russia, tribunale e condanna".

LAVROV, MISURE ALLA FRONTIERA SE SVEZIA-FINLANDIA IN NATO

GUERRA IN UCRAINA - LANCIAMISSILI IN DOTAZIONE AGLI UCRAINI

(ANSA) - "La Russia prenderà misure militari-tecniche sul suo lato di frontiera se Svezia e Finlandia si assoceranno alla Nato". Lo afferma il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, come riporta la Tass.

LAVROV, 'RELAZIONI CON USA NON TORNERANNO PIÙ COME PRIMA'

(ANSA) - Le relazioni tra Russia e Usa "non saranno più quelle che erano un tempo". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. "Le cose non saranno mai più le stesse. Abbiamo avvertito molto tempo fa dicendo, beh, ragazzi, non ci sarà mai una situazione in cui ci mentirete, firmando documenti e poi rifiutando di attuarli", ha dichiarato Lavrov secondo la Tass.

VERTICE NATO MADRID - ERDOGAN TOGLIE LIL VETO A SVEZIA E FINLANDIA

LAVROV, L'EUROPA NON PUÒ MENTIRE SEMPRE SU ALLARGAMENTO NATO

(ANSA) - La Russia spera che l'Europa si renda conto dell'impossibilità di "mentire sempre", anche sulla questione dell'espansione della NATO verso est: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov durante una conferenza stampa sulla diplomazia russa, citato da Tass.

"Ho citato l'esempio del primo Maidan ucraino nel 2004, quando l'Europa ufficiale disse che l'Ucraina avrebbe dovuto scegliere se stare con l'Europa o con noi. Questo accadeva tre anni prima del discorso di Monaco. Anche allora speravamo che la ragione prevalesse e che l'Europa capisse che è impossibile mentire sempre, è impossibile, ad esempio, spostare costantemente la Nato verso est nonostante le promesse fatte", ha detto.

SERGEI LAVROV AL G20 DI BALI

LAVROV, DA USA 'MOBILITAZIONE TOTALE' PER DOMINIO MONDO

(ANSA) - Gli Usa non hanno proclamato "una mobilitazione parziale" (come la Russia), ma una "mobilitazione totale di tutto l'Occidente" per puntare al "dominio" del mondo. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. Primo obiettivo è la Russia, ha aggiunto Lavrov, "e poi verrà la Cina, questo non è uno scherzo".

LAVROV, SI PREPARA INCONTRO MINISTRI RUSSIA-TURCHIA-SIRIA

SERGEI LAVROV CON APPLE WATCH E IPHONE

(ANSA) - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che si prepara un incontro dei capi delle diplomazie di Russia, Siria e Turchia. Lo riporta l'agenzia Interfax. "Come sapete - ha dichiarato Lavrov - la Turchia si è espressa a favore della normalizzazione delle relazioni con Damasco. Il presidente Erdogan è pronto a incontrare il presidente Assad. Ci hanno chiesto assistenza: i ministri della difesa di Turchia e Siria si sono incontrati con l'assistenza della Russia, e si sta preparando una riunione dei ministri degli Esteri".

SERGEI LAVROV AL G20 DI BALI GUERRA IN UCRAINA - CARRI ARMATI RUSSI sergei lavrov elvira nabiullina vladimir putin sergei lavrov. missili russi su kiev 29 dicembre 2022. SERGEI LAVROV AL G20 DI BALI