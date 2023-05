“VALDITARA DICE CHE IL CARO AFFITTI COLPISCE LE CITTÀ DI SINISTRA? SI FACCIA GLI AFFARI SUOI” – PARLA ILARIA LAMERA, LA RAGAZZA CHE PER PRIMA SI È ACCAMPATA CON UNA TENDA FUORI DAL POLITECNICO DI MILANO PER PROTESTARE CONTRO I PREZZI ESORBITANTI DEGLI AFFITTI: “LA MIA PROTESTA È APARTITICA. VOLEVO FARE QUESTO CASINO MA NON ME L’ASPETTAVO. L’IDEA DELLA TENDA MI È VENUTA QUANDO…”

Ilaria Lamera arriva a Palazzo Marino per l’incontro con il sindaco Beppe Sala e i rettori degli atenei milanesi, accompagnata da alcuni collettivi studenteschi. La 23enne studentessa del Politecnico di Milano, che la scorsa settimana ha letteralmente piantato le tende in piazza Leonardo Da Vinci per protestare contro il caro affitti che colpisce gli studenti, è rientrata nella sua casa milanese dopo aver trascorso qualche giorno ad Alzano Lombardo, il comune della Bergamasca da cui proviene. È però pienamente consapevole del «casino» che ha scatenato e, al vigile che la ferma all’ingresso del Comune, dice: «Ma io sono quella delle tende!».

Com’è nata l’idea della protesta?

«Dopo mesi che facevo la pendolare, ho iniziato a cercare un alloggio a Milano rendendomi conto che le stanze erano tutte dai 700 euro al mese in su spese escluse. […] L’idea della tenda mi è venuta un giorno che ero molto stanca e non volevo tornare a Bergamo».

Hai voluto metterci la faccia per quelli che non avevano le possibilità pur avendo difficoltà economiche anche maggiori delle tue?

«Ci ho messo la faccia perché sono così di carattere: se credo in una battaglia, la faccio».

Ora hai affittato una stanza: come hai fatto a trovarla?

«La casa che ho trovato l’ho presa a inizio aprile, prima della protesta. Ci ho messo 8 mesi e ho rifiutato offerte da oltre 700 euro a stanza. È la mia prima casa a Milano e sono già molto fortunata a potermela permettere. La condivido con una ragazza che paga la mia stessa cifra».

Ti aspettavi tutto questo successo e la solidarietà per la tua protesta?

«Volevo fare questo casino ma non me l’aspettavo assolutamente. Sono molto contenta che in tutte le città d’Italia si stiano unendo a me. Dagli studenti mi aspettavo solidarietà ma mi ha stupito quella di un’intera nazione, anche di chi non vive una situazione di difficoltà». […]

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha detto che il caro affitti affligge solo le città di centrosinistra… Cosa ne pensi?

«Ho visto le dichiarazioni. E ho visto che la ministra dell’Università Anna Maria Bernini gli ha risposto di farsi gli affari suoi se non mi sbaglio e io sono d’accordo con lei. In ogni caso la mia protesta la definisco apartitica e non mi interessano la sinistra o la destra». […]

