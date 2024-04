26 apr 2024 18:30

“VANNACCI MI AVEVA CHIESTO DI ESSERE CANDIDATO IN TUTTA ITALIA, GLI HO DETTO DI NO” – CATENO DE LUCA SVELA (O MILLANTA) DI AVERE SCARTATO IL GENERALE, PRIMA CHE IL CARROCCIO LO CANDIDASSE ALLE EUROPEE: “DALLA LEGA LO AVEVANO FATTO FUORI E L'ULTIMA PROPOSTA ERA UNA CANDIDATURA SOLO AL CENTRO, MENTRE LUI VOLEVA ESSERLO IN TUTTA ITALIA. L'HO AUTORIZZATO AD USARMI PER ALZARE IL PREZZO CON SALVINI, CHE È IMPAZZITO QUANDO HA SAPUTO CHE ERA IN CONTATTO CON ME”