POMIGLIANO S’È DESTRA! - CON LA FINE DELL’IMPERO DI LUIGINO DI MAIO A POMIGLIANO D’ARCO, PROVINCIA DI NAPOLI, FINISCE MALISSIMO IL TENTATIVO DI COALIZIONE TRA PD E M5S PER LE COMUNALI DI MAGGIO: NON PRESENTERANNO NEANCHE LE LISTE! - POMIGLIANO ERA STATO IL PRIMO LABORATORIO IN ITALIA DELL’ALLEANZA PD-5STELLE, MA L’ESPERIMENTO È MISERAMENTE FALLITO! ORA LELLO RUSSO, 83 ANNI (CANDIDATO PER LA QUINTA VOLTA) SI PREPARA A FAR VINCERE IL CENTRODESTRA IN QUELLA CHE UN TEMPO ERA CHIAMATA “LA STALINGRADO DEL SUD”. E I CANDIDATI DELL'EX MINISTRO DEGLI ESTERI CON CHI SI SCHIERERANNO? AH SAPERLO!