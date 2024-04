“LA VENDETTA DI ISRAELE PER LA STRAGE DEL 7 OTTOBRE? A NESSUN ALTRO STATO SAREBBE STATA CONSENTITA" - IL SOCIOLOGO MARCO TARCHI ROMPE IL CORO UNANIME PRO-ISRAELE DELLA DESTRA: “DA DECENNI I GOVERNI E I MEDIA ISRAELIANI REPLICANO ALLE CRITICHE PER IL TRATTAMENTO RISERVATO AI PALESTINESI ACCUSANDOLE DI ALIMENTARE OPINIONI ANTISEMITE. CREDO CHE LE COSE NON STIANO COSÌ. ALLA RADICE DELLE PROTESTE C'È LA DIFFUSIONE MASSICCIA DI INSEDIAMENTI DI COLONI ARMATI IN CISGIORDANIA E LA RIDUZIONE DEI PALESTINESI A PRIGIONIERI DI UN CARCERE A CIELO APERTO - LA CULTURA WOKE? PUNTA AD AFFERMARE UNA SOCIETÀ IPERINDIVIDUALISTICA”

[…] il politologo Marco Tarchi, accademico ed esperto della destra italiana. La questione palestinese è arrivata alla Biennale, dove infine il padiglione israeliano è rimasto chiuso e il presidente Pietrangelo Buttafuoco ha dovuto ricordare che l'arte non boicotta. Quello che sarebbe un sano dibattito di politica internazionale, da Gaza alla guerra globale, rischia di perdersi nel "doppio standardismo"?

«C'era da prevederlo, perché la vicenda israelo-palestinese offre un'occasione ideale al rilancio attivistico di un'ultrasinistra che […] dopo l'affievolirsi delle mobilitazioni anti-Tav era quasi scomparsa dalla scena mediatica. Impadronirsi della protesta e orientarla verso lo scontro di piazza era un'occasione troppo appetibile per lasciarsela sfuggire. […]».

La Biennale come le università, epicentro da mesi di una protesta politica come non se ne vedevano da anni. Cosa succede in Italia, è solo la forza emotiva di Gaza o c'è un risveglio dell'attivismo studentesco stile '68 che alza la voce contro l'Italia di Meloni?

«Lascerei stare il '68. In questa fase storica di creativo nei movimenti studenteschi c'è ben poco. Ma che nelle proteste convergano una sincera emozione per la tragica sorte che stanno subendo i civili a Gaza e la possibilità di reagire contro un governo di destra che a sinistra è spesso descritto e vissuto anacronisticamente come l'anticamera del fascismo mi sembra un'ipotesi fondata».

[…] La bandiera palestinese è il mezzo e l'antisionismo lo scopo?

«È difficile paragonare, sia razionalmente che emotivamente, la repressione che in altri paesi subiscono gli oppositori con le decine di migliaia di vittime degli attacchi dell'esercito israeliano a Gaza. La sproporzione e il carattere indiscriminato della vendetta per la strage del 7 ottobre ha una sua unicità, a cui si aggiunge la consapevolezza che a nessun altro Stato sarebbe consentito, dalla comunità internazionale, di comportarsi in questo modo».

Antisionismo legittimo o, come teme la comunità ebraica, antisemitismo camuffato da lotta anticoloniale?

«Da decenni i governi e i media israeliani replicano alle critiche per il trattamento riservato ai palestinesi accusandole di celare e alimentare opinioni antisemite. Credo che nella grande maggioranza dei casi le cose non stiano così. Alla radice delle proteste c'è una situazione di fatto che vede, grazie soprattutto alla diffusione sempre più massiccia di insediamenti di coloni armati in Cisgiordania, la riduzione dei palestinesi a prigionieri di un carcere a cielo aperto. Contro cui ribellarsi è legittimo».

Le proteste contro Israele si portano sempre dietro quelle contro gli Stati Uniti. Quanto pesa ancora in Italia l'antiamericanismo? A sinistra ma anche a destra […]

«[…] da decenni, sia a destra che a sinistra, alle vecchie polemiche contro l'imperialismo Usa si è sostituita un'accettazione pressoché incondizionata della subordinazione dei paesi europei alle strategie decise a Washington. L'antiamericanismo […] è un ricordo del passato, o un frammento residuale. Resta vivo negli ambienti più radicali, che però politicamente non hanno alcun peso».

La cosiddetta cultura woke, che dal Black Live Matter anima le università degli States, può essere la cifra del nuovo antiamericanismo?

«La cultura woke è un puro prodotto di esportazione dell'americanismo. O, per dirla altrimenti, una forma alternativa di americanizzazione. Che porta con sé […] un profluvio di istanze particolaristiche, presentate come diritti di microgruppi sociali, destinate a disgregare l'identità collettiva dei popoli e delle nazioni entro cui si insinuano. L'obiettivo finale del wokismo, malgrado le apparenze, è l'affermazione di una società iperindividualistica». […]

