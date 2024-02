14 feb 2024 10:42

“VENIRE A RACCONTARE CHE C'È LA LEGGE BAVAGLIO PERCHÉ SEGUITE LA TIRITERA DEL 'FATTO QUOTIDIANO' NON FA ONORE ALLA VOSTRA STORIA" - IN SENATO, RENZI ATTACCA IL SUO EX PORTAVOCE FILIPPO SENSI CHE HA CRITICATO IL GOVERNO PER LA "LEGGE BAVAGLIO" - RENZI HA DIFESO LA MELONI: "SOSTENERE CHE SI VIOLANO LE COMPETENZE DEL GIORNALISMO È TROPPO" - LA CONTROREPLICA DI SENSI: "LA LEGGE BAVAGLIO PENALIZZA IL LAVORO DEI GIORNALISTI. LA MAGGIORANZA INTERVIENE IN MODO PUNITIVO VERSO L'INFORMAZIONE"