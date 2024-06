13 giu 2024 15:43

“IL VERDETTO DI COLPEVOLEZZA DI HUNTER BIDEN APRE UNO SPIRAGLIO PER LA DISCESA IN CAMPO DI MICHELLE OBAMA PER IL 2024” – IL DEPUTATO REPUBBLICANO ANDY OGLES, SOTTOLINEA CHE LA VICENDA DEL FIGLIO POTREBBE SPINGERE “SLEEPY JOE” A RITIRARSI DALLA CORSA ALLA CASA BIANCA – “BIDEN NON PUÒ VINCERE QUESTE ELEZIONI E I DEMOCRATICI SONO DISPERATI" - L'EX FIRST LADY HA RIPETUTO PIÙ VOLTE CHE NON INTENDE CANDIDARSI MA L'IDEA CHE POSSA SCENDERE IN CAMPO CIRCOLA…