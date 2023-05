“VERGOGNA, USARE IL PRESIDENTE BERLUSCONI PER UN VIDEO COSÌ ANGOSCIOSO” - ROBERTO GASPAROTTI, CHE HA CONFEZIONATO IL VIDEO DELLA DISCESA IN CAMPO DEL CAV NEL 94, IERI SU FACEBOOK È SBOTTATO PER IL FILMATO IN CUI NONNO SILVIO APPARE STANCO E AFFATICATO – PER GIRARE IL FILMATO CI SONO STATI 3-4 TENTATIVI, CON LA STRUTTURA MEDIASET A OCCUPARSI DELLE RIPRESE – ORAZIO FASCINA, PADRE DI MARTA, ORMAI FA DA “CONSULENTE” POLITICO A BERLUSCONI…

Estratto dell’articolo di Mario Ajello per “il Messaggero”

SILVIO BERLUSCONI NEL VIDEOMESSAGGIO ALLA CONVENTION FORZA ITALIA

La struttura Mediaset si è occupata della realizzazione del cosiddetto video della resurrezione di Silvio, con i tecnici di Cologno Monzese che hanno portato le luci e le altre apparecchiature - compreso il "gobbo" su cui far leggere al Cavaliere il discorso - nella suite al sesto piano dell'ospedale San Raffaele.

E dopo tre volte, alla quarta, sia Berlusconi sia Marta sia Orazio - padre della Fascina e ormai super-consulente politico del Cav - sia i pochi altri presenti alla registrazione hanno convenuto: «Questa va bene!». E considerando lo stato di salute di Berlusconi, il video, nonostante qualche lentezza nell'eloquio del protagonista, qualche parola sforzata, il sorriso che non c'è più e non può più esserci, funziona per lo scopo a cui serve.

CONVENTION DI FORZA ITALIA - IL VIDEOMESSAGGIO DI SILVIO BERLUSCONI

Che non è solo quello del Silvio Rieccolo […] ma è anche quello del Re Taumaturgo. Capace, se non di risanare del tutto se stesso, di guarire - o di provare a farlo - il suo popolo dalla sfiducia, dalla voglia di dilaniarsi intorno alla sua eredità […] l'erede di me stesso sono Io e finché ci sarò Io si vince e potete sentirvi sicuri che nessuno vi toccherà. Perché «gli italiani ci considerano i loro santi laici, i santi protettore della loro libertà e del loro benessere».

E così il Cavaliere è diventato il Santone e se da sempre la sua predicazione è stata un mix di misticismo e spiritualità stavolta si avverte in lui un surplus di religiosità […]

Così come il suo desiderio di sentirsi e di voler essere percepito come un classico, ossia come un eterno in grado misticamente di trasmettere il suo scettro - occhio: Canale5 ha fatto la diretta dell'incoronazione di Carlo III e Rete 4 la diretta della resurrezione di Silvio I e unico mentre il capogruppo Barelli, tajaneo, dal palco milanese fa notare: «A Londra c'è un nuovo re e qui da noi incoroniamo un'altra volta il nostro sovrano» - al fedelissimo Tajani e a Marta.

VIDEOMESSAGGIO DI SILVIO BERLUSCONI ALLA CONVENTION DI FORZA ITALIA

Alla quale è dedicato il passaggio più toccante: «Quando mi sono risvegliato nel mio letto al San Raffaele, ho detto: ma come mai sono qui? E la mia Marta ha risposto: perché hai lavorato tanto, ti stai impegnando a salvare la nostra democrazia e la nostra libertà». La centralità di Marta trova nel video la sua riconferma.

Ovvero, se i politicanti degli altri partiti ma anche alcuni esponenti azzurri credono di potere avere gioco facile […] si sbagliano perché il lascito, in vita, del fondatore è per l'amico Antonio ministro degli Esteri, per Marta ben guidata da papà Orazio e già dotata del suo cerchio magico dei vari Sorte, Ferrante, Benigni. Ma quelli della prima ora sono spesso altrove. E infatti il notissimo Roberto Gasparotti, che ha confezionato il video della discesa in campo del 94, ieri su Fb è sbottato: «Vergogna, usare il Presidente Berlusconi per un video così angoscioso». […]

CONVENTION DI FORZA ITALIA - STRISCIONE PER MARTA FASCINA CONVENTION DI FORZA ITALIA - STRISCIONI CONVENTION DI FORZA ITALIA - STRISCIONE PER LICIA RONZULLI