21 feb 2024 11:51

“VERGOGNOSE LE PAROLE DI TRUZZU SU MICHELA MURGIA” - NEL COMIZIO DI CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE A CAGLIARI, ELLY SCHLEIN SI COMMUOVE NEL RICORDARE LA SCRITTRICE SARDA: “NELLA SUA VITA HA SEMPRE COSTRUITO COMUNITÀ. PER QUESTO HO TROVATO VERGOGNOSE, DA CHI SI TATUA 'TRUX' SUL BRACCIO E NON SI DEFINISCE ANTIFASCISTA, LE PAROLE SU DI LEI, DEFINITA ‘TOTALITARIA’. NON SI PERMETTA DI UTILIZZARE QUESTE PAROLE PER UNA DONNA STRAORDINARIA”