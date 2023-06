“I VERI PROBLEMI INIZIANO ORA” – TRA I FEDELISSIMI DI DANIELA SANTANCHÈ SERPEGGIA MOLTO NERVOSISMO PER L’INCHIESTA DI “REPORT” CHE HA SCATENATO UN PUTIFERIO SULLA PITONESSA - GIORGIA MELONI HA CONVINTO SANTANCHÈ AD ANDARE A RIFERIRE IN PARLAMENTO PER PROVARE A FARE LUCE SULLE TANTE OMBRE CHE LA TRASMISSIONE DI RAI3 HA GETTATO SUL MINISTRO DEL TURISMO - LEI, A ISCHIA PER UN EVENTO, DISSIMULA LA TENSIONE: "CI METTO LA FACCIA SEMPRE..."

Estratto dell’articolo di Adriana Logroscino per “il Corriere della Sera”

Fa professione, a più riprese, di serenità Daniela Santanchè. Raggiunta Ischia, dove è ospite d’onore del meeting del partito dei Conservatori europei sul turismo, si mostra e si dice «tranquilla», disponibile a «rispondere a tutte le domande». Dovrà.

Perché la linea adesso è cambiata, rispetto ai primissimi giorni dopo l’inchiesta di Report che ha sollevato ombre sulla sua attività di imprenditrice: in Parlamento a riferire, la ministra ci andrà. Forse, azzardano i suoi, già giovedì o venerdì, se mercoledì la richiesta sarà formalizzata.

Lo ha ribadito ancora ieri. E la scelta ha ricevuto l’apprezzamento pubblico della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Nessun problema a riferire in Parlamento, è una richiesta legittima e sono contenta che la ministra Santanchè abbia dato la sua disponibilità. L’ho vista tranquilla in queste ore come sono tranquilla io». […]

Dietro l’apparenza e pur rinfrancata da un’accoglienza da star, la ministra, lungo il percorso tra l’ingresso dell’hotel e la sala convegni, si informa sulla presenza di giornalisti. Riunisce in una sorta di gabinetto di guerra i suoi per scegliere le parole d’ordine: «Sono in politica da 20 anni e mi vedete? Io ci metto la faccia, sempre. Sarò fiera e orgogliosa di riferire in Parlamento». Poi, dopo l’intervento dal palco in cui loda con particolare enfasi l’azione del governo sul turismo «settore vitale per l’economia della nazione», riunisce di nuovo il suo cerchio più stretto a bordo piscina.

E azzarda le scadenze per «l’inevitabile» resa dei conti in Aula. Una scelta maturata venerdì sera, quando Santanchè si era consultata al telefono con la premier. Ma una decisione rivendicata come sua: non sono stati né la premier né il partito a premere e non è certo un cedimento alle polemiche dell’opposizione o interne alla maggioranza. «Ho deciso io, io, io».

Santanchè tra un piatto di frutta, gli incontri con i rappresentanti del settore locali e internazionali (al suo tavolo per un caffè c’è anche Eddie Wilson, ceo di Ryanair) e le tante foto con chi la incita «viva le donne di coraggio!», dissimula con efficacia la tensione.

Meglio, sicuramente, dei suoi: «È andata bene, dai — si lascia sfuggire un membro dello staff dopo le dichiarazioni pubbliche — ma i veri problemi iniziano ora...». Il timore che trapela è che l’inchiesta giudiziaria vada avanti e renda fragile la trincea scavata fin qui. Ma lei è sicura del contrario: «Non ho mai ricevuto un avviso di garanzia — dice Santanchè —, non capisco chi parla di rinvio a giudizio». […]

