9 ago 2023 20:12

“UN VERO LIBERALE COME TE NON DOVREBBE DIFENDERE LE BANCHE” – MARIO GIORDANO STRIGLIA NICOLA PORRO: “QUESTA VOLTA SBAGLI. DOVRESTI DIFENDERE I VERI PROTAGONISTI DEL MERCATO, CHE SONO VITTIME DI QUESTE BANCHE. È D’ACCORDO L’AD DELLA PRINCIPALE BANCA ITALIANA E TU NO? IN BASE A COSA?” – MATTIA FELTRI: “NICOLA HA RIPOSTO VARIE E VANE SPERANZE LIBERALI, TUTTO POTEVO IMMAGINARE FUORCHÉ LE RIPONESSE ANCHE IN GIORGIA MELONI, CHE DI LIBERALE NON HA NEMMENO L'AMBIZIONE...”