“VERRÀ UN DATO MOMENTO IN CUI LA GENTE LO VORRÀ IMPICCARE PER I PIEDI” - SANTIAGO ABASCAL, IL LEADER DI VOX, IL PARTITO DI DESTRA, IL PIÙ STRETTO ALLEATO DI GIORGIA MELONI IN EUROPA, SNOCCIOLA PAROLE DOLCI PER IL PREMIER SPAGNOLO PEDRO SÀNCHEZ (TRA L’ALTRO EVOCANDO LA MODALITA’ CON CUI FU ESPOSTO BENITO MUSSOLINI A PIAZZALE LORETO) – ABASCAL HA QUALCHE CONFUSIONE, VISTO CHE UN MESE FA, HA PARAGONATO ANCORA SÀNCHEZ AD ADOLF HITLER…

Santiago Abascal, il leader di Vox, il partito di destra, il più stretto alleato di Giorgia Meloni in Europa, ha detto che “verrà un dato momento in cui la gente vorrà impiccare per i piedi” il premier spagnolo Pedro Sànchez. L’uscita di Abascal è finita nera su bianco sul giornale argentino Clarìn: in questi giorni il capo del partito neofranchista si trova nel Paese sudamericano per la cerimonia di insediamento di Javier Milei.

Una frase choc che in Spagna ha suscitato un naturale caos nel mondo politico e che segna l’inizio della campagna elettorale verso le Europee. Abascal ha evocato tra l’altro piazzale Loreto – il leader appeso a testa in giù per antonomasia è Benito Mussolini – con un ribaltamento dei posizionamenti politici a cui non è nuovo. In un’altra occasione, circa un mese fa, aveva paragonato ancora Sànchez ad Adolf Hitler.

Non servirà sottolineae che sia Mussolini che Hitler erano alleati di Francisco Franco del quale Abascal una volta ha scritto: “L’unica colpa di Franco è stata quella di morire nel suo letto”. […] Contro le frasi di Abascal si è levato un fuoco di dichiarazioni dalla sinistra. Secondo María Jesús Montero, vicepresidente del governo e ministro delle Finanze, si tratta di frasi “indegne”. “Siamo di fronte a una grave incitazione all’odio e si rischia di arrivare a qualcosa di irreparabile – ha detto – Il Pp non ha niente da dire? Tutto ciò non è sufficiente per farla finita con i governi locali che sostengono insieme?”.

