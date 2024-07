LA “VIA DELLA SETA” E’ USCITA DALLA PORTA E RICICCIA DALLA FINESTRA! – GIORGIA MELONI A PECHINO FIRMA UN MEMORANDUM DI COLLABORAZIONE INDUSTRIALE CON LA CINA: L’ACCORDO VA DALLE AUTO ELETTRICHE E LE RINNOVABILI FINO A SICUREZZA ALIMENTARE E ISTRUZIONE – LA SORA GIORGIA GONGOLA: “C’E’ LA VOLONTÀ DI RILANCIARE LA NOSTRA COOPERAZIONE BILATERALE. GLI INVESTIMENTI CINESI IN ITALIA SONO OGGI CIRCA UN TERZO DI QUELLI ITALIANI IN CINA. È UN DIVARIO CHE MI PIACEREBBE FOSSE COLMATO NEL MODO GIUSTO”

MELONI, PIANO TRIENNALE CON PECHINO, NUOVA FASE COOPERAZIONE

Sarà firmato oggi, per rilanciare i rapporti bilaterali

PECHINO

(ANSA) - PECHINO, 28 LUG - "Sono molto contenta di essere qui per il primo viaggio ufficiale di questo governo, che è stato anticipato da diversi incontri di alto livello", con le missioni tra l'altro di diversi ministri, a "dimostrazione della volontà di iniziare una fase nuova, di rilanciare la nostra cooperazione bilaterale nell'anno in cui ricorre il ventesimo anniversario della nostra partnership strategica globale".

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in avvio dell'incontro bilaterale con il primo ministro cinese Li Qiang annunciando la firma di "un piano triennale di azione per sperimentare nuove forme di cooperazione".

La premier ha ricordato di avere avuto il primo incontro con il presidente Xi Jinpig a margine del G20 di Bali, "il primo G20, poi l'incontro che abbiamo avuto io e lei l'anno scorso, il G20 a Nuova Dehli" e le "diverse visite dei nostri ministri che hanno anticipato la mia: la visita del ministro degli Esteri, vice primo ministro, la visita del ministro del Turismo, la visita del ministro dell'Industria e un'intensa attività bilaterale anche con la celebrazione del vertice intergovernativo, con la commissione economica mista che si è celebrata a Verona".

MELONI,MEMORANDUM CON CINA SU AUTO ELETTRICA E RINNOVABILI

Firmate 6 intese, dalla sicurezza alimentare all'istruzione

PECHINO

(ANSA) - PECHINO, 28 LUG - "Il Memorandum di collaborazione industriale che abbiamo sottoscritto è un passo significativo" che "comprende ora settori industriali strategici come la mobilità elettrica e le rinnovabili, settori dove peraltro la Cina già da tempo opera sulla frontiera tecnologica, il che le richiede di agire come un'economia pienamente sviluppata, quale è, condividendo con i partner le nuove frontiere di conoscenza". Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo a Pechino al business forum Italia-Cina, nel corso del quale sono state firmate 6 intese in vari campi, dall'industria alla sicurezza alimentare all'istruzione

MELONI, LAVORIAMO CON CINA, UTILE ANCHE A LIVELLO MULTILATERALE

Al primo ministro Li Qiang, 'abbiamo molto da fare'

PECHINO

(ANSA) - PECHINO, 28 LUG - "Abbiamo sicuramente molto lavoro da fare e sono convinta che questo lavoro possa essere utile in una fase così complessa a livello globale, che possa essere importante anche a livello multilaterale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un breve intervento, aperto alla stampa, all'inizio dell'incontro bilaterale con il primo ministro cinese Li Qiang alla Grande sala del popolo, il palazzo delle istituzioni di Pechino.

MELONI, INTERESSE A RIEQUILIBRARE L'INTERSCAMBIO CON LA CINA

PECHINO

(ANSA) - PECHINO, 28 LUG - "Il business forum che ospiteremo oggi" serve a "dare un altro segnale dell'interesse reciproco che c'è a implementare e anche equilibrare maggiormente i nostri investimenti, il nostro interscambio commerciale. Sarà un appuntamento importante e sono sicura che questa nostra iniziativa sarà estremamente proficua". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervento di apertura dell'incontro bilaterale con il primo ministro cinese Li Qiang.

MELONI, PUNTIAMO A COLMARE GAP INVESTIMENTI DELL'ITALIA IN CINA

Un terzo di quelli cinesi nel nostro paese

PECHINO

(ANSA) - PECHINO, 28 LUG - "L'impresa italiana in Cina continua a fare la sua parte. Non mi dilungo su esempi specifici, ma ci tengo a mettere in rilievo un dato: gli investimenti cinesi in Italia sono oggi circa un terzo di quelli italiani in Cina. È un divario che mi piacerebbe fosse colmato nel modo giusto". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento al business forum Italia Cina organizzato in occasione della sua visita a Pechino.

MELONI, IN MERCATO LIBERO TUTTI DEVONO GIOCARE SECONDO LE REGOLE

PECHINO

(ANSA) - PECHINO, 28 LUG - "La nostra nazione resta desiderosa di cooperare, ma è fondamentale che i nostri partner si dimostrino genuinamente cooperativi giocando secondo le regole, per assicurare che tutte le aziende possano operare sui mercati internazionali in condizioni di parità. Perché se vogliamo un mercato libero, quel mercato deve essere anche equo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento al business forum Italia Cina organizzato in occasione della sua visita a Pechino.

MELONI,PER BILANCIARE INTERSCAMBIO CINA FOCUS ANCHE SU COPYRIGHT

Aperti a dialogo anche per migliorare accesso al mercato cinese

PECHINO

(ANSA) - PECHINO, 28 LUG - "L'interscambio" tra Italia e Cina "è cresciuto e si è assestato nel 2023 a circa 67 miliardi di euro con un ampio potenziale, credo, ancora inespresso. Non possiamo però nascondere il problema del forte squilibrio con un importante deficit per l'Italia.

Si tratta di una questione di grande rilevanza che dobbiamo affrontare insieme e portare verso un progressivo bilanciamento. Su questo il Governo italiano è pronto a lavorare insieme alle autorità cinesi e al settore privato. Sono convinta che il dialogo su questo tema, sul miglioramento delle condizioni di accesso al mercato cinese e sulla tutela della proprietà intellettuale, possa produrre effetti ben più benefici di quelli che immaginiamo". Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento al business forum Italia-Cina in corso a Pechino.

MELONI, ITALIA HA ECONOMIA SOLIDA, ORA ANCHE GOVERNO STABILE

Con la Cina faro sul turismo, rivaleggiamo anche sui siti Unesco

PECHINO

(ANSA) - PECHINO, 28 LUG - "L'Italia rimane un'economia solida, strategicamente posizionata in Europa e nel Mediterraneo. Il livello della ricerca e dell'innovazione, e la forza del nostro sistema manifatturiero sono da sempre i nostri punti di eccellenza".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al business forum Italia-Cina in corso a Pechino, sottolineando che "oggi possiamo vantare anche un'importante stabilità politica, fatto da noi abbastanza raro, ma non secondario, perché la stabilità politica garantisce anche la continuità delle strategie che si sceglie di perseguire. È una garanzia per chi investe e per chi riceve l'investimento".

"Non voglio dimenticare la valenza economica di un settore strategico come il turismo, che il mio governo continuerà a sostenere con grande determinazione", ha aggiunto, "ricordando che Italia e Cina, eredi di un patrimonio culturale straordinario, rivaleggiano in un avvincente testa a testa nella graduatoria del maggior numero di siti patrimonio dell'Unesco". Italia e Cina, ha concluso la premier "credo abbiano ancora molta strada da fare insieme. E io penso che tocchi a noi lastricare il percorso. Con determinazione, concretezza, e rispetto reciproco".