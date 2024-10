“LA VICENDA SPANO? È UNA PICCOLA PARTE, C’È UN ALTRO CASO CHE RIGUARDA GIULI” – SIGFRIDO RANUCCI A “UN GIORNO DA PECORA” ANNUNCIA: “IL MINISTRO GIULI HA DETTO CHE L’APPARENZA INGANNA? LO DICO ANCHE IO. DOPO IL SERVIZIO DI DOMENICA FORSE CHI NON AMA GIULI IN FRATELLI D'ITALIA LO AMERÀ ANCORA MENO" – NUOVA CLIP SU FACEBOOK DELLA TRASMISSIONE: “CON GIULI AL MAXXI GLI INCASSI DEI BIGLIETTI SONO DIMINUITI DEL 30%” – IL MINISTRO LIQUIDA TUTTO: “È AMPIAMENTE SOPRAVVALUTATO IL LEGITTIMO CHIACCHIERICCIO MEDIATICO…”

REPORT, CON GIULI AL MAXXI GLI INCASSI DEI BIGLIETTI GIÙ DEL 30%

(ANSA) - "La presidenza Maxxi targata Giuli: Un flop?": si intitola così la nuova clip dell'inchiesta di Report, in onda domenica 27 ottobre alle 20.30 su Rai3, pubblicata sui social dal programma di Sigfrido Ranucci.

Il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, il Maxxi, "ha aperto le porte nel 2010. In pochi anni - si legge nel post che accompagna il video - si è affermato come uno dei più importanti musei di arte contemporanea in Italia, con oltre 300mila biglietti venduti nel 2022. Numeri che però sono crollati durante la presidenza di Alessandro Giuli.

Nel 2023, gli incassi dei biglietti sono diminuiti del 30% rispetto all'anno precedente, quando presidente era Giovanna Melandri", passando - spiega il servizio - da 2,5 milioni di euro a 1,9 milioni. "Non se la passerebbe meglio il bilancio delle sponsorizzazioni: i soldi che i privati hanno dato al Maxxi per pagare mostre ed eventi sono passati da 1,2 milioni del 2022 a 600mila euro con Giuli".

Raggiunto da Giorgio Mottola, autore dell'inchiesta, il ministro della Cultura ha replicato: "I conti si fanno alla fine. Dovete ricordare, o potete ricordare, fate come volete, che al momento del mio insediamento ho ricevuto in eredità una programmazione che ho lasciato arrivare a conclusione. Come diceva qualcuno, i conti si fanno alla fine".

RANUCCI: A REPORT DOMENICA ALTRO CASO CHE RIGUARDA MINISTRO GIULI, VICENDA SPANO PICCOLA PARTE DI QUEL CHE RACCONTEREMO

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

La vicenda Spano “è una piccola parte di quello che racconteremo domenica a Report. C'è un altro caso che riguarda il ministro Giuli”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Il minsitro Giuli ha detto che l’apparenza inganna. Come risponde? "Lo dico anche io". Si dice che il titolare della Cultura non sia particolarmente amato anche da alcuni esponenti di FdI. "Dopo il servizio di domenica - ha detto Ranucci a Un Giorno da Pecora - forse chi non ama Giuli in Fratelli d'Italia lo amerà ancora meno".

GIULI, CHIACCHIERICCIO MEDIATICO AMPIAMENTE SOPRAVVALUTATO

(ANSA) - "Non c'è nessun caso Giuli, è ampiamente sopravvalutato il legittimo chiacchiericcio mediatico". Lo ha dichiarato oggi il ministro alla Cultura, Alessandro Giuli, al termine della presentazione della rivista della Biennale di Venezia. Giuli, intrattenutosi brevemente con i giornalisti, ha detto di sentirsi "sostenuto dalla maggioranza. Lo testimoniano - ha precisato - le dichiarazioni e i miei rapporti quotidiani con il Governo e con il partito di maggioranza. C'è un rapporto di concordia e di volontà di andare avanti, con forza, condivisione e serenità", ha concluso.

