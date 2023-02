“LA VISITA DI BIDEN CI PORTA PIÙ VICINI ALLA VITTORIA” – ZELENSKY HA RINGRAZIATO IL PRESIDENTE AMERICANO PER ESSERE ANDATO A KIEV: “È LA VISITA PIÙ IMPORTANTE NELLA STORIA DELLE NOSTRE RELAZIONI” - I DUE SI SONO ABBRACCIATI DAVANTI AI FOTOGRAFI, CON LO STATUNITENSE CHE HA LODATO LA RESISTENZA UCRAINA: “ABBIAMO UNITO LE DEMOCRAZIE DEL MONDO” – LA PROPOSTA INIZIALE ERA DI INCONTRARSI A LEOPOLI, MA BIDEN HA INSISTITO NELL’ANDARE A KIEV” - VIDEO!

Zelensky, la visita di Biden ci avvicina alla vittoria

(ANSA) - "Questa visita ci porta più vicini alla vittoria". Lo ha detto il presidente Zelensky in conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti in visita a Kiev, secondo la traduzione dell'intervento di Zelensky che parla in ucraino. "E' la visita più importante nell'intera storia delle relazioni fra l'Ucraina e gli Stati Uniti".

Zelensky, combattiamo per la libertà del mondo

(ANSA) - "Biden e i partner devono continuare a fare tutto il possibile per aiutare l'Ucraina a vincere, Biden e gli Usa sono rimasti in contatto costante quest'anno e questa è una visita estremamente importante in un periodo così difficile per l'Ucraina che combatte per la libertà del mondo". Così Voldymyr Zelensky nella conferenza stampa insieme a Joe Biden.

L'abbraccio fra Biden e Zelensky nel centro di Kiev

(ANSA) - Un abbraccio fra Joe Biden e Vlodymyr Zelensky nel centro di Kiev: è una delle immagini che circola adesso dell'incontro storico di oggi fra i due presidenti nella capitale ucraina.

Biden, 'un anno dopo Kiev resiste e il mondo resiste con voi'

(ANSA) - "Un anno fa parlammo al telefono Mr president... mi dicesti che si potevano sentire le esplosioni in sottofondo. Non lo dimenticherò mai. E io chiesi: cosa posso fare? E mi dicesti: metti insieme i leader per sostenere l'Ucraina, chiedi loro di sostenere l'ucraina". Joe Biden a Kiev rievoca la telefonata con Zelensky un anno fa. "Un anno dopo Kiev resiste, l'Ucraina resiste e il mondo resiste con voi", ha detto Biden nella conferenza stampa congiunta.

Zelensky, visita di Biden si rifletterà sul campo di battaglia

(ANSA) - "Questa settimana vedremo l'anniversario della lotta contro l'aggressore russo" ed "è molto simbolico che questa visita" di Biden a Kiev "arrivi questa settimana. I risultati della mia visita di dicembre" a Washington "e di oggi si rifletteranno sul campo di battaglia". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa insieme a Joe Biden, ringraziando il presidente americano per il sostegno. "So che ci sarà un pacchetto molto importante di sostegno all'Ucraina e servirà come chiaro segnale che il tentativo della Russia non avrà risultato, e riusciremo a difendere le nostre città con una vittoria", ha aggiunto il leader ucraino.

Media, 'Biden ha insistito per visita a Kiev, non altre città'

(ANSA) - Al presidente americano era stato proposto il piano di incontrare Volodymyr Zelensky al confine polacco-ucraino o nella città occidentale di Leopoli, ma Joe Biden avrebbe avrebbe insistito per visitare la capitale ucraina, simbolo di resistenza all'invasione russa. Il retroscena viene raccontato dal Guardian citando Jim La Porta della rivista Rolling Stone, che era venuto a conoscenza della visita in anticipo ma non ne aveva scritto perché gli è stato chiesto di tenera nascosta la notizia per motivi di sicurezza.

Biden, abbiamo unito le democrazie mondiali in difesa Kiev

(ANSA) - "Abbiamo costruito un'alleanza in tutto il mondo, circa 50 Paesi hanno aiutato l'Ucraina a difendersi, abbiamo unito le democrazie del mondo". Lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa a Kiev con Zelensky.

