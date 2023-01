“UNA VITA DI MILITANZA, POI ARRIVA LUI E DIVENTA IL PIÙ ASCOLTATO DA GIORGIA” – I GIORNALISTI RAI PENDENTI A DESTRA MUGUGNANO PER IL RUOLO DI BRUNO VESPA, DIVENTATO ORMAI IL PRIMO CONSIGLIERE DELLA MELONI – DOPO ANNI PASSATI NELL’OMBRA, ORA CHE È ARRIVATO IL LORO MOMENTO SI SENTONO SCAVALCATI DA “BRU-NEO”, CHE NONOSTANTE LE POLEMICHE AVRÀ LA SUA STRISCIA INFORMATIVA SUBITO DOPO IL TG1 – IL CASO DEL COMPENSO DA 1 MILIONE NONOSTANTE IL TETTO DEI 240MILA EURO: “MA QUALE GIORNALISTA, IO SONO UN’ARTISTA”

Estratto dell’articolo di Marco Franchi per “il Fatto quotidiano”

[…] “Ma come, una vita di militanza, poi arriva lui e in un batter di ciglio diventa il più ascoltato da Giorgia?”, sono le voci che si levano dal variegato universo dei giornalisti Rai tendenti a destra. Che non sono pochi. Nicola Rao, Angelo Mellone, Paolo Corsini, Paolo Petrecca, Pierluigi Diaco, Angelo Polimeno Bottai, solo per dirne alcuni [...].

Che ora rimuginano tutti appassionatamente contro Bruno Vespa, diventato il principale consigliere politico di Giorgia Meloni. […]Ruolo che prima si dividevano ex aequo l’ex consigliere Giampaolo Rossi e il giornalista Alessandro Giuli, ora entrambi fuori dall’azienda: il primo sempre sul punto di rientrare e il secondo nominato alla guida del Maxxi.

[…] E invece sembra che la premier, di fronte a questuanti di ogni genere e grado, abbia preferito l’usato sicuro del buon vecchio Bruno. Ormai diventato così potente da decidere da solo anche l’ospitata di Zelensky a Sanremo. La bollinatura di Palazzo Chigi è arrivata con la scelta dell’ad Carlo Fuortes […] di affidargli una striscia informativa in prima serata subito dopo il Tg1 delle 20, lo spazio che un tempo fu del Fatto di Enzo Biagi. In una fascia, l’access prime time, di enorme ascolto. Così, giusto per sparare un missile terra-aria tra i piedi del Tg2 Post (tanto ormai Sangiuliano non c’è più) e soprattutto di Marco Damilano, conduttore di altra striscia su Rai3. […]

E dunque Vespa sia, nonostante conduca già tre serate a settimana di Porta a Porta […]. Col conduttore abilissimo a sfuggire al famigerato tetto dei 240 mila euro introdotto alla fine del 2016. Quando l’allora dg Antonio Campo Dall’Orto bussò alla sua porta per rimodulare lo stipendio da 1 milione e 900 mila l’anno, si trovò davanti alla seguente obiezione: “Ma quale giornalista, io sono un artista! Porta a Porta non fa solo informazione, ma intrattenimento. E poi io non sono dipendente, ma esterno”. […] Dopo diversi tagli, il contratto di Vespa è stato poi ridotto a 1 milione e 200 e ora a 1 milione. […]

