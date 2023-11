3 nov 2023 19:47

“VIVREMO PER TRE MESI DA SEPARATI IN CASA E VADO PURE A MISS ITALIA” - SGARBI VA ALL’ATTACCO DI SANGIULIANO CHE AVEVA DETTO DI ESSERE VENUTO A CONOSCENZA DEI COMPENSI DEL DEL CRITICO D’URTO DOPO UN ARTICOLO DEL "FATTO" DEL 24 OTTOBRE. MA LA SUA SEGNALAZIONE ALL’ANTITRUST ARRIVA QUATTRO GIORNI PRIMA. SGARBI: “SANGIULIANO SAPEVA E MI HA CHIAMATO PER RAPPRESENTARE IL MINISTERO A BOLOGNA. NON HO INTENZIONE DI SENTIRE IL MINISTRO FINO AL 24 FEBBRAIO, DATA DI CHIUSURA DELL’ISTRUTTORIA DELL’ANTITRUST. VORRÀ DIRE CHE..”